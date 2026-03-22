Prețul motorinei standard, prognozat recent la 10 lei, ar putea continua să crească, avertizează Dumitru Chiseliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Scăderi semnificative ar fi posibile doar într-un singur scenariu, considerat puțin probabil în prezent: încheierea războiului din Ucraina.

O prognoză care se adeverește

Dumitru Chiseliță reamintește de o prognoză făcută în urmă cu trei săptămâni, care la momentul respectiv părea poate pesimistă. Numai că realitatea din piață confirmă calculele. „Prognoza noastră a fost de acum trei săptămâni, 27 martie, o să fie 10 lei prețul motorinei standard. Se pare că am prognozat bine”, a declarat acesta.

Dar, stai puțin, asta nu e tot. Expertul avertizează că nici măcar acest prag psihologic nu reprezintă un maximum absolut. „Nu suntem la maximum posibil care exista, practic sunt situații în care putem să mai creștem. Ca atare, trebuie să avem în vedere și să fim pregătiți pentru aceste noi situații spre care ne îndreptăm.”

Singura speranță o scădere a prețului

Singura șansă reală de ieftinire este pacea. Chiseliță este tranșant în această privință, legând direct evoluția de la pompă de conflictul din Ucraina. „De scăzut ar scădea prețurile dacă acum s-ar încheia războiul, am putea ajunge la un nivel de 9 lei la sfârșit an. Doar că în acest moment nu suntem deloc în scenariul acesta, toate scenariile spun că războiul va continua.”

Iar perspectiva nu este deloc optimistă pentru șoferi și transportatori. „Această continuare înseamnă o perspectivă a faptului că prețurile vor continua și încă nu suntem în scenariul în care să vorbim despre o scădere de prețuri, vorbim doar de o creștere care vor fi galopante”, a completat președintele Asociației Energia Inteligentă.

Soluția ignorată transportul feroviar

V-ați gândit vreodată ce alternative concrete avem? O soluție pentru a tempera prețurile există, susține Chiseliță, și anume trecerea unei părți a transportului de mărfuri de pe șosele pe calea ferată.

„Variante ar fi, sunt țări care au apelat la aceste variante. În special de a muta transportul de pe șosea pe calea ferată sau alte mijloace. Dacă am muta pe calea ferată am avea posibilitatea să folosim energie electrică și asta ar duce la reducerea consumului de motorină”, susține acesta.

De ce ezită Guvernul

Dacă soluții există, de ce autoritățile par să amâne luarea unei decizii clare? Răspunsul oferit de Chiseliță este, pe bune, dezarmant și indică un posibil conflict de interese (o problemă veche în administrația românească). „Există două raționamente, unul ține de faptul că nu facem suficient de multe analize, nu facem calcule pentru a stabili încotro ne îndreptăm. Pe de altă parte, există interes colateral pentru astfel de situații, atunci când prețurile cresc diverse moduri de a colecta bani la bugetul de stat cresc.”

Bani mai mulți la buget.

Practic, statul încasează mai mult din taxe și accize odată cu majorarea prețului la pompă. „Atunci există această abordare de a lăsa lucrurile să se întâmple, pentru că ele înseamnă bani în plus”, a explicat Dumitru Chiseliță.