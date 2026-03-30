Cotația petrolului Brent, reperul global, a depășit luni dimineața pragul de 115 dolari pe baril, o creștere de peste 3%, în timp ce conflictul din Iran intră în a cincea săptămână. În paralel, petrolul tranzacționat în SUA (tipul WTI, reperul pieței americane) a urcat la aproximativ 103 dolari, cu 3,5% mai mult față de închiderea de vineri. Petrolul de referință este pe cale să înregistreze cea mai mare creștere lunară din istorie.

Bursele asiatice, în cădere liberă

Piețele financiare nu au stat deloc pe gânduri. Principalii indici bursieri din regiune au deschis pe minus, reflectând nervozitatea investitorilor. Nikkei 225, indicele principal al bursei din Tokyo, a pierdut aproximativ 4,5%, în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu circa 4%.

Iar reacția vine după ce rebelii houthi din Yemen, o grupare armată susținută de Iran, au atacat Israelul în weekend. În replică, Teheranul a amenințat că va extinde loviturile.

Rute cheie de transport, sub presiune

Dincolo de cifrele de pe bursă, marea problemă stă în logistică. Strâmtoarea Ormuz, un pasaj maritim necesar prin care tranzitează circa 20% din petrolul mondial, este în mare parte blocată, ceea ce pune o presiune uriașă pe prețuri.

Acum, îngrijorările se extind și către Strâmtoarea Bab al-Mandeb, o rută esențială între Marea Roșie și Oceanul Indian. O eventuală blocadă aici ar putea tăia, dintr-un foc, aproximativ 10% din aprovizionarea globală cu petrol.

Situația este explozivă.

America trimite trupe, Trump vrea petrolul iranian

Statele Unite au răspuns prin trimiterea a încă 3.500 de militari în Orientul Mijlociu, în timp ce oficialii iranieni au avertizat că forțele armate sunt pregătite pentru o intensificare a conflictului. Tensiunea este palpabilă.

Într-o declarație de duminică, Donald Trump a afirmat că Statele Unite ar putea „prelua petrolul din Iran” și chiar captura principalul hub de export, insula Kharg, care este principalul terminal petrolier al Iranului.

Cât de mult se mai poate scumpi barilul?

Analiștii nu sunt deloc optimiști. Unii estimează că petrolul Brent ar putea ajunge la 130 de dolari pe baril în următoarele săptămâni, dacă războiul continuă. Hai să vedem puțin contextul: pe 27 februarie, cu o zi înainte de izbucnirea conflictului, același petrol Brent se tranzacționa la 72 de dolari pe baril. Ulterior, pe 18 martie, a atins un vârf de 119,50 dolari, cel mai ridicat nivel din iunie 2022.

Dar ce înseamnă, pe bune, toată agitația asta pentru economia globală? Scumpirea rapidă a energiei ridică temeri serioase privind o posibilă încetinire economică.

Prețurile mai mari la combustibili și alimente îi lasă pe oameni cu mai puțini bani pentru alte cheltuieli, ceea ce poate duce, inevitabil, la o scădere a consumului la nivel mondial.