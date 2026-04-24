Veste șocantă pentru microbiștii din întreaga lume. Prețurile pentru finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, care se va disputa pe 19 iulie la Stadionul „MetLife” din New Jersey, au atins cote de neimaginat. Cele mai scumpe bilete, vândute pe o platformă de resale gestionată chiar de FIFA, au ajuns la aproape 2,3 milioane de euro bucata.

Bilete de milioane pe piața de resale

Sumele sunt de-a dreptul amețitoare. Pe site-ul de revânzare al FIFA, patru bilete la marea finală se vând cu un preț uluitor de 2.299.998,85 de dolari fiecare. Aceste locuri sunt situate în spatele uneia dintre porți, în tribuna inferioară, mai exact în sectorul 124, rândul 45, locurile 33-36.

Și nu sunt singurele oferte exorbitante. Un loc pe culoar, în blocul 146, rândul 32, este listat la 207.000 de dolari. În schimb, un loc din categoria a doua, situat în ultimul rând al tribunei superioare, a fost scos la vânzare cu 138.000 de dolari. Dar stai puțin, că la doar câțiva metri distanță, un scaun similar (numărul 21) are un preț cerut de „doar” 23.000 de dolari. E drept că FIFA nu controlează direct prețurile de pe această piață secundară, însă încasează un comision de 15% de la cumpărător și un altul de 15% de la vânzător.

Cât costă, de fapt, un loc în tribună

Pentru cine caută opțiuni mai „accesibile”, cele mai ieftine bilete pentru finală listate pe platforma de resale porneau de la 10.923,85 dolari. Acestea erau pentru patru locuri situate la patru rânduri de vârful tribunei superioare.

Numai că lucrurile stau puțin diferit pe site-ul oficial de vânzare directă al FIFA. Aici, biletele disponibile pentru finală costă 10.990 de dolari. Pentru semifinale, prețurile variază: 11.130 de dolari pentru meciul din 14 iulie de la Arlington, Texas, și între 4.360 și 9.660 de dolari pentru semifinala din 15 iulie de la Atlanta. V-ați gândit vreodată cum se ajunge la asemenea diferențe?

Prețurile pentru meciurile din grupe sunt și ele piperate. Un bilet la meciul de deschidere al SUA împotriva Paraguayului ajunge până la 4.105 dolari, în timp ce pentru meciul Canadei cu Bosnia și Herțegovina, considerat unul dintre cele mai ieftine, prețurile variază între 980 și 3.360 de dolari.

Cum stabilește FIFA prețurile

Pe site-ul său de vânzare directă, FIFA stabilește prețurile în funcție de mai mulți factori. Contează cererea și disponibilitatea, importanța meciului și faza competiției. Iar un criteriu care a fost adesea criticat de suporteri este atractivitatea echipelor care joacă.

Până la urmă, un bilet va fi întotdeauna mai scump dacă se joacă pe un stadion dintr-o metropolă precum New York, Los Angeles sau Miami, unde costurile de operare sunt mai ridicate. Biletele sunt împărțite pe categorii, cele din Categoria 1 fiind cele mai scumpe (situate pe marginea terenului), iar cele din Categoria 4, de obicei destinate rezidenților țării gazdă, fiind cele mai accesibile.

Există și o veste bună pentru suporteri

Dincolo de cifrele care par desprinse din altă lume, există și o rază de speranță pentru fanii cu bugete normale. FIFA a introdus și bilete la prețul de 60 de dolari pentru echipele calificate. Acestea sunt disponibile la toate cele 104 meciuri ale turneului, inclusiv la marea finală.

Iar pentru fanii din România, cea mai mare competiție de fotbal din istorie va putea fi urmărită în exclusivitate la Antena 1 și Antena Play.