Petrolul Brent a coborât luni, 2 noiembrie 2026, la 105,60 dolari pe baril, cu 7,85 dolari față de cotația precedentă. Pentru șoferii din România, scăderea petrolului nu înseamnă că benzina și motorina se ieftinesc imediat cu aproape 7% la pompă.

La 2 noiembrie, prețul median urmărit de Peko era de 10,07 lei pe litru pentru benzina standard și 10,92 lei pe litru pentru motorina standard. Benzina era deja mai ieftină decât în urmă cu o săptămână, în timp ce prețul median al motorinei nu se schimbase.

Ce s-a schimbat la benzinării înainte de luni

Pe aceeași serie Peko, la 25 octombrie benzina costa 10,12 lei pe litru, iar motorina 10,92 lei pe litru. Diferența este de 5 bani pe litru la benzină și de zero lei la motorină. Pentru 50 de litri de benzină, cei 5 bani ar însemna 2,50 lei mai puțin, dacă prețul stației alese a scăzut cu aceeași sumă.

Mai multe rețele au redus prețul benzinei standard cu 5 bani pe litru la majoritatea stațiilor monitorizate pe 30 și 31 octombrie, potrivit Peko. Reducerile au venit înaintea scăderii cotației Brent de luni, așa că nu pot fi prezentate drept efectul ei.

O altă monitorizare, făcută de PretCarburant.ro la 1.823 de benzinării, arăta la 2 noiembrie o medie națională de 10,05 lei pe litru pentru benzină și 10,90 lei pe litru pentru motorină. Media și mediana sunt calcule diferite; niciuna nu este prețul garantat la fiecare stație.

De ce petrolul mai ieftin nu reduce imediat prețul unui litru

Prețul petrolului este numai o parte din costul carburantului. O defalcare bazată pe datele săptămânale ale Comisiei Europene arată că, la 26 octombrie, dintr-un preț de 10,09 lei pentru un litru de benzină, 4,81 lei reprezentau taxe. Aceasta înseamnă 47,7% din preț: 3,06 lei acciză și 1,75 lei TVA.

Ceilalți 5,28 lei cuprindeau împreună petrolul, rafinarea, depozitarea, transportul și partea comerciantului. Petrolul nu este calculat separat în această sumă, astfel că o scădere de aproape 7% a barilului nu poate fi transformată într-o reducere de 7% a litrului. Acciza pe litru nu scade odată cu prețul petrolului, iar costurile carburantului deja produs și adus la stații nu se schimbă în aceeași clipă cu cotația.

O nouă ieftinire la pompă depinde de menținerea petrolului la un preț mai mic și de costul la care benzinăriile cumpără carburantul. Operatorii nu au anunțat o dată sau o reducere viitoare pentru șoferi.

Negocierile nu au redeschis Strâmtoarea Hormuz

Scăderea Brentului a venit după semnale de dialog între Statele Unite și Iran. Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a vorbit despre o propunere prin care Strâmtoarea Hormuz, rută folosită de navele care transportă petrol, s-ar putea redeschide în două zile dacă Washingtonul îndeplinește mai multe condiții. Cele două zile sunt parte a propunerii, nu un termen de la care circulația navelor revine sigur la normal.

Delegația iraniană a plecat din Qatar, țara care găzduiește discuțiile, iar un proiect de propunere a fost trimis pentru observații. Nu există un acord final. În octombrie au continuat atacurile raportate asupra navelor comerciale din zonă; tot în acea lună, Brentul a atins pentru scurt timp 118 dolari pe baril.

O nouă reuniune pentru negocieri este în discuție, dar data ei nu a fost stabilită.