Directiva Uniunii Europene privind dreptul la reparare prevede încă 12 luni în care vânzătorul răspunde pentru un produs reparat în garanția legală. Regula vizează bunurile cumpărate începând cu 31 iulie 2026, însă în România introducerea ei explicită în lege era încă în lucru la 2 noiembrie 2026.

Garanția legală este perioada în care vânzătorul trebuie să rezolve, fără cost pentru cumpărător, un defect pentru care răspunde potrivit legii. Potrivit Ordonanței de urgență nr. 140/2021, răspunderea privește lipsa de conformitate existentă la livrare și manifestată în perioada garanției legale: produsul nu corespunde descrierii, scopului convenit, cerințelor de funcționalitate, compatibilitate, securitate sau durabilitate ori caracteristicilor normale pentru bunuri de același tip. Cele 12 luni suplimentare sunt prevăzute când repararea este aleasă pentru un astfel de defect, nu pentru orice intervenție făcută după ce produsul s-a stricat.

Directiva (UE) 2024/1799 stabilește prelungirea o singură dată cu 12 luni și exclude contractele de vânzare încheiate înainte de 31 iulie 2026. Într-un punct de vedere din 26 ianuarie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor descria elaborarea unui proiect de transpunere, nu o lege românească adoptată. Ordonanța românească privind garanția legală nu conține o prevedere explicită pentru acest an suplimentar.

Când se adaugă anul pentru produsul reparat

Potrivit explicațiilor Comisiei Europene, prelungirea privește întregul produs, nu doar piesa schimbată. Ea se acordă o singură dată, chiar dacă produsul ajunge de mai multe ori la reparat în perioada în care vânzătorul răspunde pentru el.

Vânzătorul poate refuza repararea dacă ar costa disproporționat față de înlocuire și poate oferi în schimb alt produs. În acest caz, anul suplimentar legat de alegerea reparării nu se adaugă. Nici repararea unui produs cumpărat înainte de 31 iulie 2026 nu intră sub această regulă a directivei.

În perioada suplimentară, cumpărătorului i se poate cere să dovedească faptul că defectul exista la livrare. Data cumpărării și dovada că intervenția a fost o reparare în garanția legală devin astfel utile dacă apare un nou defect.

Ce drepturi are acum cumpărătorul în România

Ordonanța de urgență nr. 140/2021 cere ca repararea sau înlocuirea în garanția legală să fie fără costuri. În aceste costuri intră transportul, manopera și materialele necesare remedierii. Cererea se adresează vânzătorului, nu este suficient ca produsul să fie lăsat la orice atelier.

Repararea ori înlocuirea trebuie făcută într-un termen stabilit în scris de cumpărător și vânzător, de cel mult 15 zile calendaristice de la informarea vânzătorului. Legea cere și ca soluția să nu îi provoace cumpărătorului un inconvenient semnificativ.

Există deja o prelungire diferită de anul prevăzut de directivă: perioada în care vânzătorul răspunde pentru produs crește cu timpul în care acesta nu a putut fi folosit. Timpul se socotește de la anunțarea vânzătorului până la predarea produsului reparat. Cele două prelungiri nu trebuie confundate.

Ce documente ajută la dovedirea reparației

Pentru o cerere făcută vânzătorului, cumpărătorul are nevoie de dovada achiziției. Comisia Europeană indică drept exemple bonul, factura sau extrasul bancar. Dacă produsul este reparat, actele intervenției arată ce defect a fost constatat și când a fost restituit.

Cumpărătorul păstrează dovada cumpărării și certificatul de garanție, dacă a fost primit.

Trimite sesizarea vânzătorului și păstrează răspunsul, precum și documentul de predare a produsului.

La restituire, păstrează fișa de reparație cu defectul, intervenția și datele predării și restituirii.

Comisia Europeană pregătește pentru 2027 o platformă pe care consumatorii să poată găsi servicii de reparații, inclusiv într-o secțiune pentru România. Pentru cele 12 luni suplimentare, pasul legislativ rămas de urmărit este adoptarea și publicarea regulii românești de transpunere.