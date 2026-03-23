Prețurile carburanților au atins luni dimineață un nou record în România, cu valori afișate la pompă între 9,17 și 10,53 lei pe litru. Această scumpire vine pe fondul unui conflict în Orientul Mijlociu care, potrivit experților, a declanșat cea mai gravă criză energetică din ultimele decenii.

Motorina standard, la un pas de 10 lei

La pompă, cifrele sunt clare. Luni dimineață, motorina standard a ajuns la 9,99 lei/litru în stațiile Lukoil și 9,97 lei la OMV. Cea mai ieftină motorină standard se găsea la Petrom, cu 9,83 lei/litru, în timp ce Mol o vindea cu 9,92 lei, iar Rompetrol cu 9,93 lei. E drept că acestea sunt cele mai mari prețuri de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu.

Nici motorina premium nu stă mai bine. Prețurile variază de la 10,23 – 10,26 lei/litru la Petrom și ajung până la 10,52 – 10,53 lei/litru la OMV. În ceea ce privește benzina standard, cea mai ieftină era la Petrom (9,13-9,15 lei/litru), iar cea mai scumpă la OMV (9,26 lei/litru). Benzina premium a trecut și ea pragul de 9,74 lei/litru la Petrom, ajungând la 9,97 lei/litru la OMV.

Avertismentul AIE: „O amenințare majoră”

Contextul global este extrem de tensionat. Fatih Birol, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE), a declarat luni că lumea se confruntă cu o criză fără precedent. V-ați gândit vreodată cum arată o criză energetică dublă?

Iar amploarea problemei este uriașă. „Până în prezent, am pierdut 11 milioane de barili pe zi, mai mult decât cele două crize majore ale petrolului la un loc„, a declarat Birol la National Press Club din Canberra. Acesta a oferit și o comparație directă cu crizele din anii ’70. „La acea vreme, în fiecare dintre acele crize, lumea a pierdut aproximativ cinci milioane de barili pe zi, deci, adunându-le pe amândouă, 10 milioane de barili pe zi”.

Adăugând și impactul invaziei Rusiei în Ucraina din 2022, Birol a concluzionat sec: „această criză reprezintă, în acest stadiu, două crize ale petrolului şi un colaps al pieţei gazelor la un loc„.

Situația de pe teren este dramatică, cu cel puțin 40 de infrastructuri energetice „grav sau foarte grav avariate” în nouă țări din Orientul Mijlociu. „Nicio ţară nu va fi imună la efectele acestei crize dacă va continua pe această cale. asa ca, este necesară o acţiune la scară globală”, a avertizat el. „Economia mondială se confruntă cu o ameninţare majoră şi sper din tot sufletul ca această problemă să fie rezolvată cât mai curând posibil”, a adăugat Birol.

Strâmtoarea Ormuz, noul punct fierbinte

Dar cum s-a ajuns aici? Conflictul din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie cu atacuri israeliene și americane împotriva Iranului, a blocat practic Strâmtoarea Ormuz. Prin această strâmtoare (vitală pentru comerțul global) trece de obicei 20% din producția mondială de hidrocarburi.

Tensiunile sunt la cote maxime. Președintele american Donald Trump a amenințat că, dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea până luni seară, va „ataca și distruge” centralele electrice iraniene, „începând cu cele mai mari”. Drept represalii, Iranul efectuează atacuri cu rachete și drone împotriva infrastructurilor energetice din țările aliate cu Washingtonul și împotriva navelor care navighează în Golf.

Într-o încercare de a calma piețele, Statele Unite au autorizat vineri vânzarea de petrol iranian aflat pe nave, o măsură valabilă pentru o lună. Numai că răspunsul de la Teheran a venit prompt: oficialii au afirmat că nu au niciun surplus de țiței pe mare.