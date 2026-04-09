Șoferii din România au parte de o veste bună joi, 9 aprilie 2026. Prețurile la pompă au înregistrat scăderi vizibile față de ziua precedentă, ieftinirile ajungând până la 20 de bani pe litru în cazul motorinei. Această scădere vine ca o gură de aer proaspăt după ce prețurile au explodat în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Benzina s-a ieftinit cu 18 bani

Concret, prețul pentru un litru de benzină standard a scăzut cu 18 bani. Astfel, șoferii plătesc acum pentru un litru între 8,94 și 9,23 de lei, în funcție de stația de alimentare. Iar scăderea se aplică și la sortimentul superior.

Și prețul benzinei premium a urmat exact aceeași tendință, cu o reducere tot de 18 bani pe litru. În acest caz, noile prețuri afișate la pompă variază între 9,42 și 9,89 de lei.

Scădere mai mare la motorină

Lucrurile stau chiar mai bine pentru posesorii de mașini diesel. Prețul pentru un litru de motorină standard a coborât cu 20 de bani, ajungând să coste între 9,93 și 10,08 lei. E drept că pragul psihologic de 10 lei este încă depășit la unele stații.

Similar, motorina premium s-a ieftinit tot cu 20 de bani pe litru. Aici, prețurile se încadrează acum într-un interval de la 10,7 la 10,89 lei.

O veste bună, până la urmă.

Unde găsim cele mai mici prețuri din țară?

V-ați întrebat unde puteți alimenta cel mai ieftin? În contextul în care mulți români caută activ cele mai mici costuri, există companii care oferă prețuri minime în mai multe județe ale țării.

Pentru ziua de 9 aprilie, cel mai mic preț pentru benzină este de 8,94 lei pe litru, în timp ce motorina cea mai ieftină se vinde cu 9,93 lei pe litru. Aceste tarife (cele mai mici de pe piață) pot fi găsite în stații de alimentare din marile orașe, printre care Cluj Napoca, București, Iași, Timișoara și Constanța.