Biletele și abonamentele de tren se vor scumpi din 13 decembrie 2026, odată cu schimbarea Mersului Trenurilor. Autoritatea pentru Reformă Feroviară a anunțat o actualizare a tarifelor cu 6,61%, care îi privește atât pe cei care cumpără bilete pentru o călătorie, cât și pe cei care folosesc abonamente.

Schimbarea este anunțată pentru CFR Călători și operatorii privați de trenuri de călători. Procentul nu înseamnă însă că fiecare bilet va costa cu exact 6,61% mai mult: tariful rezultat se rotunjește la cel mai apropiat leu sau la jumătate de leu.

Ultimele tarife publicate de CFR Călători pentru trenurile Regio, clasa a doua, sunt valabile din 14 decembrie 2025. Ele sunt stabilite pe distanțe, nu pe rute cu un preț unic.

Cât ar costa câteva bilete Regio după scumpire

Aplicarea procentului anunțat la tarifele CFR din decembrie 2025 dă următoarele exemple de calcul. Sumele de după majorare sunt orientative, nu prețuri noi publicate de CFR:

Pentru o distanță între 1 și 10 km: de la 5,50 lei la 6 lei, cu 50 de bani în plus.

Pentru o distanță între 51 și 60 km: de la 11,50 lei la 12,50 lei, cu 1 leu în plus.

Pentru o distanță între 91 și 100 km: de la 21 de lei la 22,50 lei, cu 1,50 lei în plus.

Exemplele folosesc tariful de transport pentru Regio, clasa a doua. Prețul unui bilet depinde și de tipul trenului și de clasă. La trenurile pentru care locul trebuie rezervat se adaugă și costul rezervării, care nu este inclus în tarifele de transport afișate de CFR.

Abonamentele se scumpesc, dar suma depinde de tariful fiecăruia

Majorarea de 6,61% anunțată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară privește și abonamentele. Pentru un navetist, suma plătită în plus depinde de prețul abonamentului folosit înainte de 13 decembrie și de rotunjirea tarifului nou. Procentul singur nu dă un preț final în lei pentru toate abonamentele.

Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 cere actualizarea anuală a tarifelor cu inflația și aplicarea lor la schimbarea Mersului Trenurilor. Tot ea prevede rotunjirea la cel mai apropiat leu sau la jumătate de leu. Autoritatea pentru Reformă Feroviară a raportat creșterea de 6,61% la evoluția prețurilor din septembrie 2025 până în septembrie 2026.

Pentru biletele cumpărate înainte de 13 decembrie, dar folosite după această dată, hotărârea nu stabilește dacă prețul deja plătit se recalculează. Condițiile CFR leagă folosirea biletului de data și trenul pentru care este valabil; ele nu stabilesc o regulă pentru această schimbare de tarif.

Ce reduceri apar în condițiile de călătorie

Condițiile de transport CFR consultate la 19 noiembrie 2026 prevăd că un copil sub 5 ani călătorește gratuit dacă nu ocupă un loc separat. Un copil sub 10 ani plătește jumătate din tariful de transport. Operatorii pot acorda și reduceri comerciale, dar acestea nu se adaugă peste o reducere deja aplicată tarifului întreg.

Noile tarife sunt anunțate pentru 13 decembrie 2026, ziua în care se schimbă Mersul Trenurilor. Prețul exact al unei călătorii sau al unui abonament va fi cel afișat de operator pentru trenul și perioada alese.