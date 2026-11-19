Cele șapte emisiuni de titluri de stat Fidelis din noiembrie pot fi cumpărate și vândute la bursă din 19 noiembrie 2026, potrivit Bursei de Valori București. Pentru cine vinde înainte ca statul să îi înapoieze suma împrumutată, banii încasați depind de prețul obținut la bursă și de comision, nu doar de dobânda anunțată.

Ministerul Finanțelor a atras 1,45 miliarde de lei prin oferta desfășurată între 6 și 13 noiembrie. În acea perioadă au fost plasate 18.331 de ordine de cumpărare; oferta s-a închis, iar titlurile se tranzacționează acum între cumpărători și vânzători.

Prețul de la bursă poate schimba suma încasată

În ofertă, un titlu a costat 100 de lei sau 100 de euro, în funcție de moneda emisiunii, arată pagina oficială a ofertei. Paginile BVB ale celor șapte emisiuni afișează 100,0000 ca preț de deschidere. Această valoare nu este un preț garantat pentru o cumpărare sau o vânzare ulterioară.

La bursă, prețul este stabilit de ordinele cumpărătorilor și ale vânzătorilor. Poate ajunge sub sau peste valoarea de 100 de lei ori 100 de euro a unui titlu. Cine vinde înainte de scadență poate primi, din acest motiv, mai puțin decât a plătit, chiar dacă titlul are dobândă anuală. Veniturile din dobânzi și eventualul câștig din vânzare nu sunt impozabile, potrivit BVB.

La preț se adaugă costul intermediarului. TradeVille indică un comision de 0,1% pentru tranzacțiile Fidelis de la bursă: acesta mărește suma plătită la cumpărare și reduce suma rămasă la vânzare. Comisionul de 0% indicat pentru subscriere privea oferta încheiată pe 13 noiembrie. Un prospect Fidelis din februarie 2025 prevedea 0,1% la tranzacțiile făcute prin membrii sindicatului de intermediere; alte firme își stabilesc propriile tarife, astfel că procentul din acel prospect nu trebuie tratat drept tarif universal pentru tranzacțiile de acum.

Dobânzile și datele la care statul înapoiază banii

Cele patru emisiuni în lei au dobânzi anuale între 6,60% și 7,75%, iar cele trei în euro, între 4,50% și 6,60%, potrivit BVB. Dobânda se plătește anual, prima plată fiind programată pentru 18 noiembrie 2027. De pildă, dobânda de 7,60% a titlului R2811B înseamnă 7,60 lei pe an pentru un titlu cu valoarea de 100 de lei. Acest calcul nu spune cât va câștiga cineva dacă vinde titlul înainte de scadență.

Emisiune Dobândă pe an Statul înapoiază suma la R2811B, lei, donatori 7,60% 18 noiembrie 2028 R2811A, lei 6,60% 18 noiembrie 2028 R3011A, lei 7,15% 18 noiembrie 2030 R3611A, lei 7,75% 18 noiembrie 2036 R2911BE, euro, donatori 5,50% 18 noiembrie 2029 R2911AE, euro 4,50% 18 noiembrie 2029 R3611AE, euro 6,60% 18 noiembrie 2036

Dobânda începe să se adune din 18 noiembrie 2026. Ea se plătește în fiecare an, la 18 noiembrie, până în anul scadenței fiecărei emisiuni. La scadență, statul înapoiază și valoarea nominală a titlului. Pentru emisiunea R2811B, aceste date sunt înscrise în termenii finali ai Ministerului Finanțelor.

Condiția de donator a privit oferta încheiată

Două emisiuni au fost rezervate donatorilor de sânge la subscrierea din noiembrie. Atunci, suma minimă a fost de 500 de lei pentru emisiunea lor în lei și de 100 de euro pentru cea în euro, față de 5.000 de lei sau 1.000 de euro pentru emisiunile obișnuite. Dovada donării era cerută pentru oferta care s-a încheiat la 13 noiembrie, nu pentru cumpărarea ulterioară a acestor titluri la bursă.

După închiderea ofertei, cumpărarea sau vânzarea se face printr-o bancă ori o firmă de brokeraj autorizată, folosind un cont de tranzacționare. Titlurile cumpărate în ofertă fără un astfel de contract sunt înregistrate pe numele deținătorului la Depozitarul Central; cele cumpărate printr-un cont de tranzacționare apar în acel cont. Următoarea dată stabilită pentru plata dobânzii este 18 noiembrie 2027.