Dacă demisionezi sau ești concediat, păstrezi salariul pentru munca făcută până la încetarea contractului și primești bani pentru zilele de concediu cuvenite, dar nefolosite. Diferența este că demisia obișnuită nu dă, de regulă, dreptul la șomaj, în timp ce după concediere poți primi șomaj și compensații numai dacă sunt îndeplinite condițiile pentru fiecare plată.

Demisia este decizia salariatului de a pleca, anunțată în scris. Concedierea este decizia angajatorului, iar motivul ei schimbă dreptul la preaviz și poate schimba dreptul la șomaj.

Ce bani primești în ambele cazuri

Angajatorul datorează salariul pentru timpul lucrat până în ultima zi a contractului. Se adaugă orele suplimentare, sporurile, primele și celelalte sume care ți se cuvin conform contractului sau regulilor aplicabile. Salariul se plătește la data obișnuită stabilită la locul de muncă; nu există o singură zi legală pentru plata tuturor sumelor de la plecare.

Codul muncii permite plata în bani a concediului nefolosit la încetarea contractului, indiferent dacă pleci prin demisie sau concediere. Se plătesc zilele cuvenite pentru perioada lucrată și rămase neefectuate, nu orice număr de zile trecut în planificarea anuală. Verifică numărul lor în evidența concediilor și suma în calculul final.

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, pentru o ultimă lună lucrată integral, fără deduceri și fără alte drepturi, contribuția la pensie de 25% este 1.500 de lei, iar cea la sănătate de 10% este 600 de lei. Din cei 3.900 de lei rămași se scade impozitul de 10%, adică 390 de lei: salariul net al lunii este 3.510 lei, atât la demisie, cât și la concediere. Contribuția de 2,25% pentru muncă este plătită de angajator și nu se scade încă o dată din acest net.

La cei 3.510 lei se adaugă, după calculul lor, banii pentru concediul nefolosit și alte drepturi certe. Pentru concediu, Codul muncii folosește drepturile salariale relevante din ultimele trei luni la calculul mediei zilnice, care se înmulțește cu zilele de concediu. Suma de la plecare depinde de zilele rămase în evidență și de drepturile salariale luate în calcul, nu doar de salariul brut din exemplu.

Preavizul nu este același la demisie și concediere

Când demisionezi, preavizul este cel stabilit în contractul individual sau colectiv. El poate fi de cel mult 20 de zile lucrătoare dacă ai o funcție de execuție și de cel mult 45 de zile lucrătoare dacă ai una de conducere. În acest timp, contractul continuă, iar munca este plătită. Angajatorul poate renunța la tot preavizul sau la o parte din el.

Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu își respectă obligațiile din contract; dovezile încălcării trebuie păstrate. Demisia nu trebuie motivată, iar angajatorul este obligat să o înregistreze.

La concediere, minimul de 20 de zile lucrătoare se aplică în cazurile prevăzute de Codul muncii pentru inaptitudine medicală, necorespundere profesională, desființarea postului și alte motive care nu țin de persoana salariatului. Termenul începe în ziua următoare comunicării notificării și se împlinește în ultima sa zi. Acest minim nu se aplică la concedierea disciplinară și nici la concedierea pentru necorespundere profesională în perioada de probă.

Dacă angajatorul desființează postul, desființarea trebuie să fie reală și efectivă. Decizia de concediere trebuie comunicată în scris și să arate motivele și durata preavizului.

Compensațiile depind de contract și de motivul plecării

Nu există un număr de salarii compensatorii garantat la orice concediere. Pentru desființarea postului, verifică legea aplicabilă, contractul colectiv și contractul individual. La concedierea pentru inaptitudine medicală, compensația se acordă în condițiile stabilite în contractul colectiv sau individual.

Demisia nu aduce automat salarii compensatorii. Nici o sumă negociată la plecare nu trebuie confundată cu salariul pentru munca deja făcută sau cu plata concediului nefolosit: acestea din urmă rămân datorate și fără o clauză de compensare.

Când concedierea poate aduce șomaj

Indemnizația de șomaj poate fi acordată când contractul încetează dintr-un motiv care nu îi este imputabil salariatului. Desființarea postului, inaptitudinea medicală și necorespunderea profesională pot intra în această categorie. Demisia obișnuită este inițiativa salariatului și, de regulă, nu îndeplinește condiția.

Mai trebuie îndeplinite împreună celelalte condiții din Legea nr. 76/2002: trebuie să fi cotizat cel puțin 12 luni din ultimele 24 de luni, să nu ai venituri sau să ai venituri sub indicatorul social de referință, să nu îndeplinești condițiile de pensionare și să fii înregistrat la agenția pentru ocuparea forței de muncă. Așadar, nici concedierea pentru un motiv neimputabil nu garantează singură plata.

În 2026, ANOFM indică un indicator social de referință de 660 de lei. Componenta fixă a indemnizației este de 495 de lei; în funcție de perioada de cotizare, i se poate adăuga 3%, 5%, 7% sau 10% din media veniturilor care au fost baza de calcul în ultimele 12 luni de cotizare. Dacă acea medie este, de exemplu, 6.000 de lei și se aplică procentul de 3%, adaosul este 180 de lei, iar indemnizația rezultată este de 675 de lei pe lună.

Dacă ai cotizat cel puțin un an, plata se face timp de 6 luni. Dacă ai cotizat cel puțin 5 ani, se face timp de 9 luni, iar dacă ai cotizat mai mult de 10 ani, timp de 12 luni. Pentru ca plata să înceapă de la încetarea contractului, cererea trebuie depusă în 10 zile. Dacă depui cererea mai târziu, dar în cel mult 12 luni, primești plata începând din ziua cererii. După 12 luni, nu mai ai dreptul să o ceri pentru acea încetare.

Actele și verificările de la plecare

Păstrează dovada demisiei înregistrate sau decizia de concediere. Verifică motivul concedierii și preavizul trecut în decizie. Primește adeverința care arată activitatea, durata ei, salariul și vechimea, împreună cu extrasul certificat din registrul salariaților. Potrivit HG nr. 295/2025, angajatorul le eliberează la încetarea activității. Cere în scris copiile necesare din dosarul personal; termenul de eliberare este de 15 zile lucrătoare. Verifică salariul ultimei perioade, celelalte drepturi datorate, zilele de concediu rămase, calculul sumelor și dovada plății. Dacă ceri șomaj, pregătește actul de identitate, documentele care arată studiile și calificarea, declarația despre restricțiile medicale, adeverința angajatorului care arată baza lunară de calcul și documentele necesare pentru vechime. Depune cererea la agenția pentru ocuparea forței de muncă, ținând seama de termenele de 10 zile și 12 luni. Dacă salariul nu este plătit la data datorată, cere în scris calculul și plata. Apoi sesizează inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Dacă plata nu se face nici după măsura inspectoratului, te poți adresa tribunalului; salariile restante pot fi cerute în termen de trei ani.

Întrebări frecvente

Poate angajatorul să refuze înregistrarea demisiei?

Nu. Dacă refuză, trimite notificarea printr-un mijloc care lasă dovadă și păstrează confirmarea; demisia poate fi dovedită și prin alte mijloace de probă.

Pot pleca fără preaviz în perioada de probă?

Da. În perioada de probă, oricare dintre părți poate încheia contractul prin notificare scrisă, fără preaviz și fără motivare.

Ce se întâmplă dacă mi se suspendă contractul în preavizul de demisie?

Se suspendă și preavizul. Zilele rămase încep să curgă din nou după încetarea suspendării contractului.

Pot fi concediat în concediul de odihnă?

Ca regulă, concedierea nu poate fi dispusă în timpul concediului de odihnă. Codul muncii prevede excepții pentru reorganizarea judiciară, falimentul și dizolvarea angajatorului.

În cât timp pot contesta concedierea?

Ca regulă, concedierea poate fi contestată la tribunal în 45 de zile calendaristice de când ai luat cunoștință de măsură. Pentru contestarea unei sancțiuni disciplinare, termenul este de 30 de zile calendaristice.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Codul muncii; Codul fiscal; Legea nr. 76/2002 și normele sale de aplicare; HG nr. 295/2025; ANOFM; AJOFM Ialomița; Inspecția Muncii; Înalta Curte de Casație și Justiție.