Poți învăța meseria de sudor printr-un curs de calificare de 720 de ore, iar media raportată de eJobs pentru 2026 este de 5.500 de lei net pe lună. Șoferul de camion are aceeași medie, dar are nevoie de permis și pregătire profesională; la 4 noiembrie 2026, ANOFM raporta 3.682 de posturi pentru conducători auto. Mediile salariale nu sunt sume promise la angajare, iar posturile trebuie verificate din nou înainte de înscrierea la un curs.

Ce meserii se caută și unde sunt posturi

ANOFM raporta 29.992 de locuri de muncă vacante la 4 noiembrie 2026. Dintre ocupațiile cu multe posturi, conducătorii auto aveau 3.682 de locuri, agenții de securitate 1.157, iar curierii 1.089. Mai erau căutați manipulanți de mărfuri și muncitori fără calificare. Acestea sunt posturi anunțate la acea dată, nu locuri garantate astăzi.

Cele mai multe posturi, pentru toate ocupațiile la un loc, erau în:

București: 6.940 de locuri;

Cluj: 2.562;

Constanța: 1.687;

Ilfov: 1.492;

Sibiu: 1.489;

Iași: 1.243.

Cifrele pe județe nu arată câte posturi de sudor sau de șofer erau în fiecare loc. Pentru o alegere pe termen mai lung, datele EURES din 2024 indică lipsă de lucrători în construcții și meserii apropiate, de operatori de mașini și instalații fixe și de specialiști în unele activități administrative și comerciale. Lipsa de personal într-un domeniu nu înseamnă că există un post liber în județul tău.

Ce pregătire îți trebuie și cât poți câștiga

Tabelul compară șapte meserii pentru care există date despre pregătire și salariu în dosarul acestui ghid. Sumele sunt medii lunare nete din comparatorul salarial eJobs pentru 2026, adică bani rămași după taxele salariale. Ele nu sunt salariile brute din contract, oferte de angajare sau limite între care trebuie să se încadreze toate salariile.

Meserie Pregătirea de verificat Medie netă pe lună, eJobs 2026 Șofer de camion Permis C/CE și pregătire profesională 5.500 lei Sudor Curs de calificare 5.500 lei Electrician Calificare; autorizație pentru anumite lucrări 5.000 lei Instalator Condițiile cursului și ale postului ales 5.000 lei Operator CNC Curs pentru mașini comandate prin calculator 4.100 lei Asistent medical generalist Trei ani de formare și drept de practică 4.000 lei Agent de securitate Curs, examen și atestat 3.000 lei

Dacă ai absolvit învățământul general obligatoriu, poți verifica programele de calificare pentru sudor și operator CNC. Programele ANOFM identificate pentru fiecare au 720 de ore; cel de sudor include 480 de ore de practică și 240 de ore de teorie și cere și aviz medical. Pentru instalator, verifică programa, durata și condițiile postului dorit înainte să plătești un curs: media salarială din tabel nu stabilește ce certificat îți cere un angajator.

Pentru agentul de securitate, o ofertă de curs ANOFM indică 360 de ore, aproximativ trei luni, după învățământul general obligatoriu. Legea nr. 333/2003 cere și vârsta de cel puțin 18 ani, aptitudine medicală, lipsa antecedentelor pentru infracțiuni intenționate și atestat obținut după curs și examen. La angajare sunt necesare atestatul și cazierul judiciar.

Șoferul de camion are nevoie de permisul corespunzător și, în funcție de transport, de pregătire profesională inițială sau periodică. Vârsta obișnuită pentru permisul C sau CE este de 21 de ani; OUG nr. 195/2002 permite obținerea lui de la 18 ani în condițiile calificării profesionale inițiale, numite CPI. Un curs singur nu ține loc nici de permis, nici de certificatul profesional cerut.

La electrician, calificarea și dreptul de a face lucrări electrice reglementate sunt două lucruri diferite. Pentru autorizarea acestor lucrări, ANRE cere cerere online, act de identitate, acte de calificare, dovezi de experiență, consimțământ și dovada plății, urmate de examen. Autorizația trebuie vizată la cinci ani; fără viză, electricianul nu poate face lucrările pentru care aceasta este cerută.

Asistentul medical generalist urmează trei ani de pregătire, însumând 4.600 de ore de teorie și practică clinică, inclusiv prin școală postliceală. Pentru exercitarea profesiei îi trebuie certificat de membru, aviz anual al organizației profesionale și asigurare de răspundere civilă. Nu este o meserie în care un curs scurt înlocuiește formarea cerută.

Cât plătești pentru pregătire și cât rămâne din brut

ANOFM oferă cursuri gratuite persoanelor eligibile, după informare, consiliere sau mediere la agenția de ocupare. Printre cei care pot intra sunt șomerii, unii absolvenți fără loc de muncă, refugiații și persoane din mediul rural înregistrate la agenție care îndeplinesc condiția de venit. Gratuitatea nu se aplică automat cursurilor private.

Pentru un curs privat, cere prețul complet și verifică în contract dacă include examenul și certificatul. Pe lângă costul cursului sau al permisului, unele meserii au taxe separate: procedura Autorității Rutiere Române pentru certificatul de pregătire profesională prevede 100 de lei pentru examenul teoretic și 200 de lei pentru eliberarea certificatului. ANRE indică 250 de lei pentru autorizarea unui grad de electrician de tip A sau B și 125 de lei pentru vizarea unui astfel de grad. Aceste taxe nu sunt costul total al intrării în meserie.

La un salariu brut de 7.000 de lei pe lună, de exemplu, fără deduceri sau alte condiții speciale, contribuția la pensie este 25%, adică 1.750 de lei, iar cea pentru sănătate este 10%, adică 700 de lei. Baza pentru impozit rămâne 7.000 − 1.750 − 700 = 4.550 de lei. Impozitul de 10% este 455 de lei, astfel că netul din acest exemplu este 7.000 − 1.750 − 700 − 455 = 4.095 de lei. Deducerile, sporurile, tichetele și condițiile contractului pot schimba suma primită într-o ofertă reală.

Cum verifici cursul și locul de muncă

Caută ocupația exactă în locurile de muncă vacante ale ANOFM și întreabă agenția județeană de ocupare ce posturi sunt încă libere în zona ta. Verifică studiile, experiența, salariul brut și data până la care primește angajatorul cereri. Baza ANOFM se schimbă pe măsură ce apar sau dispar oferte. Înainte să plătești un curs, verifică furnizorul în registrul Autorității Naționale pentru Calificări. Compară ocupația exactă din ofertă cu cea din autorizație și verifică data la care autorizația expiră. Cere contractul, programa, numărul de ore și tipul certificatului; un certificat de participare nu dovedește singur o calificare recunoscută. Pentru un curs gratuit, înscrie-te la agenția de ocupare și mergi la informare sau consiliere. Pregătește cererea, actul de studii, certificatul de naștere, actul de identitate, documentul de șomer sau recomandarea consilierului, după caz, și adeverința medicală care arată că ești apt pentru meseria aleasă. Urmează cursul și examenul, apoi obține actul suplimentar cerut pentru munca pe care vrei să o faci: atestat pentru pază, pregătire profesională pentru transport sau autorizație pentru lucrări electrice reglementate. La oferta de angajare, cere separat brutul din contract, sporurile, tichetele și netul estimat.

Întrebări frecvente

Pot face un curs gratuit dacă sunt șomer, dar nu primesc indemnizație?

Da. Șomerii fără indemnizație pot avea acces la cursurile gratuite ANOFM după înscrierea și consilierea prin agenția de ocupare, dacă îndeplinesc condițiile programului ales.

Primesc ajutor dacă centrul de curs este departe?

Cursanții ANOFM care locuiesc la peste 50 km de centrul de pregătire sau nu se pot deplasa zilnic pot primi cazare și bani pentru masă, în condițiile programului. Agenția de ocupare îți poate spune ce se acordă pentru cursul ales.

Pot începe munca în pază înainte să primesc atestatul?

La prima angajare, firma poate încheia un contract pe durată determinată de cel mult trei luni pentru finalizarea atestării. Celelalte condiții legale pentru personalul de pază rămân obligatorii.

Un curs gratuit îmi asigură și un loc de muncă?

Nu. Calificarea nu garantează angajarea, iar posturile ANOFM se pot ocupa înainte de terminarea cursului.

Ce fac dacă angajatorul nu îmi plătește salariul?

Poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Dacă plata nu se face nici după măsura inspectoratului, te poți adresa tribunalului. Dreptul de a cere salariile restante se prescrie în trei ani.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: ANOFM, locurile vacante la 4 noiembrie 2026 și regulile cursurilor gratuite; EURES, datele despre lipsa de personal pentru 2024; centrele de formare ANOFM, programele de calificare; Autoritatea Națională pentru Calificări, registrul furnizorilor autorizați; Legea nr. 333/2003; OUG nr. 195/2002; Autoritatea Rutieră Română, procedura pentru certificatul de pregătire profesională; ANRE, regulile pentru electricieni; Ministerul Educației, standardul pentru asistent medical generalist; eJobs, ghidul salarial 2026; Codul fiscal, calculul salariului; Inspecția Muncii, regulile privind salariile restante.