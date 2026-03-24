Liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul Mohammed bin Salman (MBS), face presiuni asupra președintelui Donald Trump pentru a continua războiul împotriva Iranului. În mai multe conversații din ultima săptămână, prințul a argumentat că actuala campanie militară americano-israeliană reprezintă o „oportunitate istorică” de a reface Orientul Mijlociu și de a distruge guvernul de linie dură de la Teheran.

Viziuni diferite în Orientul Mijlociu

Prințul Mohammed a susținut că Iranul este o amenințare pe termen lung pentru Golf, care poate fi eliminată doar prin înlăturarea regimului. Deși și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu consideră Iranul o amenințare, viziunile celor doi lideri diferă fundamental. Analiștii spun că pentru Israel, un stat iranian eșuat, prea ocupat cu tulburări interne pentru a reprezenta un pericol extern, este o victorie. În schimb, Arabia Saudită consideră un stat iranian prăbușit ca o amenințare gravă și directă la adresa securității întregii regiuni.

Înalți oficiali din guvernele saudite și americane sunt îngrijorați. Aceștia se tem că, dacă conflictul se prelungește, Iranul ar putea lansa atacuri și mai dure asupra instalațiilor petroliere saudite, iar Statele Unite ar putea fi prinse într-un război fără sfârșit. În public, Trump a oscilat, sugerând când că războiul s-ar putea încheia curând, când că va escalada. Luni, președintele a postat că administrația sa și Iranul au purtat „conversații productive cu privire la o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre”, o afirmație contestată imediat de Teheran.

Trupe americane pe teritoriul iranian?

Discuțiile nu s-au oprit la simple declarații. Potrivit unor persoane informate de oficiali americani, Prințul Mohammed, care se bucură de respectul lui Trump, a susținut că Statele Unite ar trebui să ia în considerare trimiterea de trupe în Iran. Scopul? Acapararea infrastructurii energetice pentru a forța guvernul să se retragă de la putere. Mai mult, în ultimele zile, Trump a analizat mai serios o operațiune militară pentru a ocupa insula Kharg, centrul infrastructurii petroliere a Iranului.

O astfel de operațiune, fie cu forțe aeropurtate, fie printr-un atac amfibiu al pușcașilor marini, ar fi extrem de periculoasă. Iar Casa Albă rămâne discretă. Karoline Leavitt, secretarul de presă, a declarat că administrația „nu comentează conversațiile private ale președintelui”.

Frica de un Iran încurajat și furios

Dar de unde vine această insistență a saudiților? Analiștii familiarizați cu gândirea guvernului de la Riad spun că, deși prințul Mohammed ar fi preferat probabil să evite un război, acum este îngrijorat. El se teme că, dacă Trump se retrage, Arabia Saudită va fi lăsată să se confrunte singură cu un Iran încurajat și furios. Din acest punct de vedere, o ofensivă neterminată ar expune regatul la atacuri iraniene frecvente și ar oferi Teheranului puterea de a închide periodic Strâmtoarea Ormuz.

„Oficialii saudiți își doresc cu siguranță ca războiul să se termine, dar contează cum se va termina”, a declarat Yasmine Farouk, directoarea proiectului Golf și Peninsula Arabică din cadrul Grupului Internațional de Criză. E drept că un atac din 2019 susținut de Iran asupra instalațiilor petroliere saudite – care a oprit temporar jumătate din producția regatului – l-a determinat pe prinț să caute o destindere diplomatică, restabilind relațiile cu Iranul în 2023 (o mișcare motivată parțial de realizarea că alianța cu SUA oferea doar protecție parțială). Numai că decizia lui Trump de a intra în război a schimbat totul. „Puțina încredere care exista înainte a fost complet spulberată”, a declarat săptămâna trecută ministrul de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan.

Economia sub asediu

Consecințele economice ale războiului sunt deja enorme. Atacurile cu drone și rachete iraniene au creat perturbări uriașe pe piața petrolului și au blocat în mare măsură Strâmtoarea Ormuz, pe unde trebuie să treacă marea majoritate a petrolului saudit, emiratez și kuweitian. Deși există conducte alternative, și acelea au fost atacate.

Arabia Saudită deține un stoc mare de rachete de interceptare Patriot, dar acestea sunt insuficiente la nivel global. În conversațiile cu Prințul Mohammed, Trump și-a exprimat îngrijorarea cu privire la prețul petrolului, însă liderul saudit l-a asigurat că situația este doar temporară. Până la urmă, întregul său plan „Viziunea 2030” pentru a transforma Arabia Saudită într-un centru comercial global depinde de crearea unui mediu sigur pentru investitori și turiști. Un război prelungit ar pune totul în pericol.

Oficialii saudiți au respins public ideea că prințul a insistat pentru prelungirea conflictului. „Regatul Arabiei Saudite a susținut întotdeauna o rezolvare pașnică a acestui conflict, chiar înainte de începerea acestuia”, a transmis guvernul saudit într-un comunicat. „Principala noastră preocupare astăzi este să ne apărăm de atacurile zilnice asupra poporului nostru și a infrastructurii noastre civile. Iranul a ales o abordare periculoasă la limită în locul unor soluții diplomatice serioase. Acest lucru dăunează tuturor părților interesate implicate, dar nimănui mai mult decât Iranului însuși.”

Întrebat dacă guvernul saudit preferă o încetare imediată a focului sau un conflict mai lung, prințul Faisal a fost tranșant, afirmând că singurul interes este oprirea atacurilor iraniene. „Vom folosi toate pârghiile pe care le avem, politice, economice, diplomatice și de altă natură, pentru a opri aceste atacuri”, a declarat prințul Faisal.