Programul de economii al statului pentru copii, Centenar Junior, trece printr-o criză neașteptată. Sumele adunate în conturi anul trecut s-au prăbușit, ajungând aproape la jumătate față de 2024, de la aproximativ 111 milioane de lei la doar 59 de milioane. Părinții, strânși cu ușa de scumpiri, pur și simplu nu-și mai permit să pună bani deoparte pentru viitorul celor mici.

Cum funcționează programul

La prima vedere, oferta statului este atractivă. Părinții care depun lunar câte 100 de lei în contul deschis automat la nașterea copilului primesc la finalul fiecărui an o primă de 600 de lei. Sumele sunt neimpozitabile, iar dobânda este fixă, de 3%. Un calcul simplu arată că un copil pentru care s-a economisit constant de la naștere ar putea retrage la majorat peste 33.000 de lei. E drept că teoria sună bine.

Scăderea puterii de cumpărare lovește economiile

Numai că realitatea din teren este cu totul alta. Inflația și costurile tot mai mari îi forțează pe părinți să renunțe la economisire. „Am simţit aşa, că sunt strânsă cu uşa şi am zis ok, trebuie să tai de undeva şi am renunţat, n-am mai continuat să depun”, mărturiseşte o mamă. Statistic, doar una din 20 de familii din România economisește prin acest program, iar mulți se gândesc la scopuri precise. „Pentru studii în străinătate ne-ar interesa pe noi. Ne gândim la protecţia lor financiară”, spune o altă femeie.

Specialiștii avertizează însă asupra riscurilor renunțării. „S-ar putea să fie vorba de o scădere a puterii de cumpărare. Din punctul meu de vedere, ar fi o greşeală să renunţe, ar putea inclusiv copiii să contribuie din puşculita lor”, explică Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Alternativele din piața bancară și asigurări

Concurența vine puternic din partea băncilor comerciale, care se întrec în oferte pentru cei mici. V-ați gândit vreodată la un cont bancar pentru copil? Băncile au pachete dedicate. „Noi oferim copiilor de la vârsta de 7 ani deja un pachet de servicii care conţine cont curent, aplicaţie bancară şi card de debit. Părinţii pot decide dacă copiii lor pot vizualiza conturile de economii şi depozitele”, explică Milena Cheşa, expert canale digitale la o bancă comercială.

Iar copiii par să prindă rapid gustul independenței financiare. „Mi-au deschis părinţii, chiar acum la vârsta de 11 ani. Mai pun şi deoparte”, spune un puști. Un altul adaugă: „Când îmi vine bursa, o pun pe card!”.

O altă variantă sunt asigurările de viață.

Acestea oferă o plasă de siguranță în caz de evenimente tragice. „Putem să deschidem inclusiv cu sume mici, adică de 100 de lei pe lună, sau 50 de lei, depinde care este suma finală pe care dorim să o economisim”, detaliază Alexandra Durbacă, director de asigurări.

Dobânda compusă, cheia succesului

Indiferent de metoda aleasă, disciplina este esențială. Consultanții financiari subliniază importanța planificării pe termen lung. „Trebuie să ne facem obiective financiare la care începem să economisim şi să investim din timp ca să beneficiem să de această dobândă compusă – dobândă la dobândă”, explică Irina Chiţu, consultant financiar. Până la urmă, cum altfel poți strânge o sumă considerabilă?

Părinții care vor să verifice situația contului Centenar Junior o pot face printr-un simplu e-mail la trezorerie, iar depunerile se pot realiza numerar la casierii, prin mandat poștal sau online (prin virament bancar, menționând la detalii CNP-ul copilului). Marea diferență, însă, rămâne accesibilitatea. Banii dintr-un depozit bancar pot fi folosiţi de familie oricând, în timp ce suma din programul guvernamental poate fi accesată doar la majorat.