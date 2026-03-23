Lucrările pe tronsonul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania au atins un stadiu fizic de execuție de 35% în doar 8 luni de la demararea efectivă a șantierului. Pe o porțiune de 2,5 kilometri din cei aproximativ 28,5 ai tronsonului a fost deja turnat primul strat de asfalt, iar mobilizarea din teren este una masivă.

Mobilizare de forțe pe șantier

După o perioadă de iarnă cu activitate restrânsă, constructorul a revenit în forță. Peste 400 de muncitori și circa 250 de utilaje lucrează acum pe șantier. Secretarul de stat Horațiu Cosma a confirmat ritmul alert. „După perioada de iarnă, în care activitatea a fost limitată, lucrările au fost reluate în forță pe șantier. Se avansează cu peste 400 de muncitori și circa 250 de utilaje”, a precizat oficialul.

Progres accelerat și promisiuni de finalizare anticipată

Dar cum s-a ajuns la acest ritm? Horațiu Cosma, secretar de stat, pune avansul pe seama unei bune colaborări. „La doar 8 luni de la startul lucrărilor, progresul în teren a ajuns deja la 35% pe cei aproximativ 28,5 km. Proiectul avansează accelerat în primul rând datorită unei colaborări profesioniste între noua companie de drumuri CNIR și constructorul român”, a transmis acesta.

Si promisiunile nu se opresc aici. „Constructorul român promite ca, la următoarea vizită – spre finalul primăverii – vom vedea mult mai mult pe șantier. Iar obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: să le oferim românilor o surpriză plăcută și să deschidem acest tronson înainte de termenul contractual”.

Cifrele din spatele șantierului

Dincolo de procente, cifrele concrete arată amploarea proiectului. Peste 1 milion de metri cubi de umplutură au fost deja așternuți, ceea ce reprezintă mai mult de jumătate din totalul necesar. Iar grinzile au fost montate pe primele 8 structuri, urmând ca în aprilie să fie instalate pe alte 6 pasaje.

Detaliile tehnice au fost oferite tot de secretarul de stat. „se lucrează intens la terasamente, poduri, coloane de beton în zonele mlăștinoase, taluzări sau montarea grinzilor. În același timp, continuă armarea și betonarea plăcilor la poduri. Peste 1 milion de metri cubi de umplutură au fost deja realizați – mai mult de jumătate din total, iar grinzile au fost deja montate pe primele 8 structuri, urmând în aprilie să fie montate pe următoarele 6. Avem deja primul strat de asfalt pe circa 2,5 km”.

Asfaltarea va intra în flux complet.

Planurile imediate includ reluarea așternerii balastului stabilizat (începând de săptămâna viitoare), urmată de intrarea în forță a echipei de asfaltare. „începând de săptămâna viitoare, constructorul reia și activitatea de așternere a balastului stabilizat, iar în următoarea săptămână intră și echipa de asfalt, cu un flux estimat la 2.000-3.000 de tone așternute pe zi”, a mai adăugat Cosma.

Și celălalt tronson din Bihor avansează

Numai ca acesta nu este singurul șantier activ din zonă. Pe celălalt tronson bihorean al Autostrăzii Transilvania, Suplacu de Barcău – Chiribiș, lucrările au depășit deja 65% stadiu de execuție. Aici, constructorul Erbașu Construcții se ocupă de lucrări complexe, care includ piloți forați, ziduri de sprijin și relocări de rețele din câmpul petrolier Suplacu de Barcău. E drept că nu-i chiar așa de simplu, având în vedere intervențiile hidrotehnice necesare. În paralel, se lucrează și la viitorul centru de întreținere și coordonare al autostrăzii.