Proteste la CE Oltenia unde 1.800 de angajați sunt amenințați cu concedierea

Tensiunea crește la Complexul Energetic Oltenia, unde protestele au intrat în a patra zi consecutivă. Aproximativ 1.800 de mineri și energeticieni riscă să fie concediați, iar oamenii au ieșit în fața sediului companiei pentru a-și apăra locurile de muncă. Surprinzător, manifestanților li s-a alăturat și primarul comunei gorjene Cătunele, Florinel Țuilă, care și-a exprimat public susținerea.

Un primar în rândul protestatarilor

Sediul companiei a devenit joi scena unei manifestații ample la care participă mineri, energeticieni și reprezentanți ai comunităților locale. Primarul Florinel Țuilă a stat alături de angajați, importanța susținerii comunităților dependente de industria energetică și despre necesitatea solidarității în fața acestor măsuri drastice.

Atmosfera este pașnică.

Dar, deși nu sunt incidente, participanții sunt extrem de hotărâți și cer un dialog direct cu conducerea CEO. Oamenii refuză să plece până nu obțin răspunsuri clare. V-ați gândit vreodată cum e să afli că de luna viitoare nu mai ai un venit? Ei bine, exact asta trăiesc acum mii de familii din zonă.

Concedieri în prag de sărbători

Situația este cu atât mai tensionată cu cât disponibilizările bat la ușă. Potrivit datelor vehiculate, aproximativ 1.500 de angajați ar urma să fie puși pe liber începând cu 1 aprilie. Și nu se oprește aici. Alți 300 de salariați vor fi concediați de la 1 mai. Pe bune, cum să nu iasă oamenii în stradă când văd asemenea cifre?

Mii de oameni se tem, pe bună dreptate, că își vor pierde locurile de muncă.

Fostul director critică strategia

În acest context, fostul director al companiei, Daniel Burlan, a criticat dur modul în care a fost gestionată criza. Acesta susține că disponibilizările au fost făcute fără o strategie clară și, mai ales, fără investiții care să ofere alternative reale pentru angajații lăsați pe drumuri. O critică venită din partea cuiva care cunoaște sistemul din interior (Burlan a condus compania în trecut) are o greutate aparte.

Întrebat ce ar face dacă ar conduce din nou compania, Burlan a declarat tranșant că și-ar da demisia.

Organizatorii au anunțat că protestul va continua până când cererile lor vor fi discutate oficial și luate în considerare de autorități.