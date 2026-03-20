Proteste la Damen Mangalia – sute de angajați neplătiți de trei luni

Tensiunea atinge cote maxime la Șantierul Naval Damen din Mangalia. Câteva sute de angajați au ieșit vineri, 20 martie, pentru a doua zi consecutiv, să protesteze în curtea societății. Motivul este simplu și dureros: oamenii nu și-au mai văzut salariile de peste trei luni.

Promisiuni neonorate și disperare

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat că acțiunile de protest vor continua până când se va găsi o soluție pentru plata salariilor restante. Oamenii pur și simplu nu mai au din ce trăi. Hai să vedem cum s-a ajuns aici. Pe 2 martie, sindicaliștii s-au întâlnit cu ministrul Economiei, care le-a promis că restanțele vor fi plătite. Soluția se baza pe modificarea legislației privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Numai că, de la promisiune la faptă e cale lungă. Normele de aplicare pentru acest act normativ nu au fost încă adoptate. Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Liber Navalistul, a tras un semnal de alarmă extrem de serios. „Salariaţii au ajuns la limita de subzistenţă din cauza lipsei banilor”, a declarat Gobeajă.

Un șantier în insolvență

Situația economică a șantierului este, pe bune, dezastruoasă. Compania se află în procedură de insolvență încă din iunie 2024, iar lipsa comenzilor a adus lucrurile într-un punct critic. Administratorul judiciar al companiei, Casa de Insolvenţă Transilvania (CITR), anunța în luna martie a acestui an că Damen Shipyards Mangalia caută un investitor strategic. Un plan de reorganizare a fost deja înaintat judecătorului sindic.

Dar până la planuri și investitori, ce fac angajații? V-ați gândit vreodată cum e să mergi la muncă trei luni fără să primești un leu?

Rădăcinile conflictului Damen-Statul Român

Problemele nu sunt noi. Încă de anul trecut, sindicaliștii au organizat o serie de proteste, inclusiv la Ministerul Economiei, în fața Ambasadei Regatului Țărilor de Jos și chiar la sediul CITR din București. Conflictul are rădăcini mai adânci, în relația dintre acționari. La șantierul de la Mangalia, statul român este acționar majoritar cu 51%, în timp ce compania olandeză Damen deține 49%.

Iar în 2023, grupul Damen a anunțat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018. Motivul invocat? Adoptarea Legii nr. 187/2023, care, spun olandezii, „a anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea”. Între cele două părți există deja un litigiu arbitral internațional.

Ulterior, chiar Damen Holding a cerut insolvența Damen Shipyards Mangalia, iar Tribunalul Constanța a deschis procedura pe 19 iunie 2024.

Un parteneriat cu probleme din start

Totul a pornit de la înțelegerea din 2018. Atunci, Damen a investit la Mangalia, achiziționând pachetul majoritar de acțiuni de la compania coreeană Daewoo. Ulterior, olandezii au acceptat să cesioneze statului român 2% din acțiuni, pentru ca acesta să devină acționar majoritar (cu 51%), dar cu o condiție esențială: partenerul olandez să păstreze controlul operațional și managerial al șantierului.