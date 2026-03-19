Minerii din Valea Jiului continuă protestele pentru a patra zi consecutiv la Târgu Jiu. Nemulțumirile sunt legate de un val masiv de concedieri colective. Iar oamenii au anunțat că vor muta manifestațiile direct în Capitală, unde sunt așteptați aproximativ 1.000 de protestatari.

A patra zi de proteste la Târgu Jiu

Tensiunea crește în județul Gorj. Ieri, peste 300 de oameni și-au exprimat nemulțumirile timp de mai bine de cinci ore în stradă. Acțiunile au continuat și astăzi. „Continuă revolta minerilor din județul Gorj și astăzi, este a 4-a zi în care angajații Complexului Energetic Oltenia, care riscă să rămână fără un loc de muncă începând cu data de 1 aprilie, își strigă nemulțumirile în stradă”, a transmis Ana Maria Ianc.

Și astăzi, oamenii s-au adunat în fața companiei. „Au ieșit și astăzi într-un număr destul de mare. Aproximativ 200 de persoane se află în fața companiei energetice în acest moment și, cel mai probabil, la fel ca și zilele trecute, oamenii vor mărșălui din nou pe străzile din municipiul Târgu Jiu”.

Protest masiv anunțat în Piața Victoriei

Dar planurile nu se opresc aici. Minerii din județul Gorj au anunțat că vor fi prezenți la București pe data de 24 martie pentru a-și face vocea auzită.

Aproximativ 1.000 de persoane.

Conform unui comunicat al Primăriei București, mitingul va avea loc în Piața Victoriei, între orele 12.00 și 17.00. Locul exact de desfășurare este „în alveola centrala din fața clădirii Guvernului”. V-ați gândit vreodată ce îi mână în luptă? Speranța lor este că guvernanții îi vor ajuta și nu îi vor lăsa pur și simplu fără locuri de muncă.

Aproape 1.800 de oameni pe liste

Hai să vedem, totuși, despre ce cifre vorbim. Sunt 1.500 de persoane care, de la 1 aprilie, vor fi disponibilizate. Și, ca și cum asta n-ar fi de ajuns, de la data de 1 mai alte 300 de persoane o să fie date afară. un total de 1.800 de locuri de muncă dispărute.

Mulți dintre angajați, spun protestatarii, s-au întors din străinătate din dorința de a munci în țară (o decizie pe care probabil o regretă acum), numai că acum sunt în situația în care riscă să rămână din nou fără un venit. E drept că situația e complicată, iar oamenii sunt disperați.

Minerii din județul Gorj sunt hotărâți să ducă protestele până când cineva le va da un răspuns.