Putin asigură Iranul de sprijin total și numește Moscova un partener de încredere

Președintele rus Vladimir Putin i-a felicitat pe liderii de la Teheran cu ocazia Nowruz, noul an persan, asigurându-i că Moscova le va fi alături. Mesajul vine într-un context extrem de tensionat, Kremlinul transmițând că Rusia rămâne un prieten loial și un partener de nădejde pentru Iran.

Un mesaj de susținere, dar faptele unde sunt?

Felicitările au fost adresate direct noului lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, și președintelui iranian Masoud Pezeshkian. Potrivit Kremlinului, mesajul a fost clar și tranșant. „Vladimir Putin a urat poporului iranian să depăşească cu demnitate încercările grele şi a subliniat că în această perioadă dificilă Moscova rămâne un prieten loial şi un partener de încredere al Teheranului”, a transmis președinția rusă.

Numai că, dincolo de declarațiile oficiale, lucrurile par să stea puțin diferit. Surse iraniene susțin că ajutorul real primit de la Moscova a fost aproape inexistent. Iar asta în contextul celei mai mari crize cu care se confruntă Teheranul de la revoluția din 1979, care a dus la înlăturarea șahului susținut de americani. V-ați întrebat vreodată cât valorează o promisiune în politica mare?

Vina aruncată spre Washington și Tel Aviv

Moscova are însă o viziune proprie asupra crizei. De la Kremlin, acuzațiile sunt îndreptate fără echivoc către Statele Unite și Israel. Oficialii ruși consideră că atacurile celor două state asupra Iranului au fost cele care au aruncat întregul Orient Mijlociu în haos.

Mai mult, aceste acțiuni ar fi declanșat o criză energetică globală majoră. În aceeași notă, Kremlinul a calificat uciderea fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, drept o „crimă cinică”.

Un târg secret pentru informații

Pe culoarele diplomației se vorbește și despre un posibil târg propus de Rusia Statelor Unite. Potrivit unei relatări Politico (negată vehement de Moscova), Kremlinul ar fi oferit un quid pro quo interesant. rușii s-ar fi angajat să nu mai ofere informații Iranului, dacă Washingtonul ar fi încetat, la rândul său, să furnizeze Ucrainei date despre mișcările Rusiei.

Statele Unite ar fi respins ideea.

Kremlinul a dezmințit rapid informația, catalogând-o drept falsă. E drept că în astfel de jocuri de putere, adevărul iese greu la suprafață.

Interese strategice și linii roșii

Relația dintre Moscova și Teheran este complexă, dictată de interese pragmatice. Putin a rămas fără un aliat important după ce Statele Unite l-au înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro. Dar, paradoxal, Moscova a beneficiat de prețurile ridicate ale petrolului, prețuri declanșate tocmai de atacurile SUA și Israelului asupra Iranului, partenerul său strategic.

Totuși, acest parteneriat are limite clare. Documentul strategic publicat de cele două țări nu conține nicio clauză de apărare reciprocă. Și, poate cel mai important, Rusia a declarat în repetate rânduri că nu dorește ca Iranul să dezvolte o bombă atomică. Moscova se teme, pe bune, că un astfel de pas ar putea declanșa o cursă a înarmărilor nucleare în tot Orientul Mijlociu.