Qantas plătește 105 milioane de dolari pentru a închide procesul creditelor COVID

Compania aeriană Qantas a ajuns la un acord pentru a plăti o sumă uriașă, 105 milioane de dolari, cu scopul de a închide un proces colectiv. Miza o reprezentau creditele de zbor controversate emise în timpul pandemiei de COVID-19, care au generat nemulțumiri masive în rândul clienților.

O înțelegere de 105 milioane

Gigantul aviatic a acceptat să scoată din buzunar milioane de dolari pentru a pune capăt acțiunii în instanță. Numai că, înțelegerea vine cu o clauză esențială: compania face această plată fără a-și recunoaște vreo vină legală în acest caz. Qantas plătește pentru a stinge conflictul, dar nu admite că a greșit.

Este o strategie juridică des întâlnită în astfel de litigii de anvergură.

Miza procesului: creditele din pandemie

La baza întregului scandal juridic au stat creditele de zbor pe care Qantas le-a oferit clienților în perioada tulbure a pandemiei, când zborurile erau anulate pe bandă rulantă. Acestea au fost descrise în documentele procesului drept „controversate”, generând frustrare pentru pasagerii care s-au luptat să le folosească sau să își recupereze banii.

V-ați confruntat vreodată cu o astfel de situație? Atunci probabil înțelegeți de ce mii de oameni s-au alăturat acțiunii colective.

O strategie calculată

Decizia de a plăti o sumă atât de mare fără a admite vreo vinovăție poate părea, la prima vedere, ciudată. Iar aici lucrurile devin interesante. Optând pentru această cale, Qantas evită un proces potențial lung, extrem de costisitor și, mai ales, foarte dăunător pentru imaginea publică (un element important pentru orice companie aeriană).

E drept că suma de 105 milioane de dolari nu este deloc de neglijat. Si totusi, pentru o companie de talia Qantas, ar putea fi considerat un cost controlat pentru managementul reputației, o investiție pentru a închide un capitol negativ cât mai repede posibil.