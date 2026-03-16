Radu Miruță tranșează avertismentul Iranului Consecințe politice nu militare

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a clarificat luni avertismentul venit de la Teheran. Declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe vizează consecințe de natură „juridică și politică”, nu militare. Ba chiar, venirea trupelor americane în țară sporește securitatea națională, a subliniat oficialul.

O declarație, nu o amenințare militară

Hai sa vedem cum stau lucrurile, de fapt. Ministrul a ținut să sublinieze că mesajul nu a venit de la cel mai înalt nivel al statului iranian, ci de la un purtător de cuvânt, și că natura sa a fost interpretată greșit în spațiul public. „Am văzut o declarație a purtătorului de cuvânt iranian de Externe, nu de la ministru, nu de la președinte. Acel lucru pe care l-am văzut nu făcea referire la amenințări militare, ci făcea referire la chestiuni de natură juridică și politică. Eu pot să vă răspund despre aspectele militare, spunându-vă că ceea ce Parlamentul a votat acum o săptămână este un element care sporește capacitatea de apărare a României și care mărește gradul de descurajare al celor care s-ar uita poate cu ochi interesați să atenteze la siguranța națională. Eu, ca ministru al Apărării, sunt în permanență preocupat ca siguranța națională a României să fie prima prioritate și să facem tot ce ține de noi ca ea să crească. Faptul că militari americani vin în România este ceva ce crește gradul de descurajare, nu ceva ce scade gradul de descurajare”, a declarat Radu Miruță.

Riscuri suplimentare pentru români?

Dar ce înseamnă asta, pe bune, pentru siguranța românilor de rând? Potrivit analizelor structurilor specializate, nu există motive de îngrijorare specifice. „Din analizele pe care structurile specializate din România le au, nu există un risc suplimentar asociat neapărat românilor, că există riscuri de, nu știu, atacuri teroriste, atentate undeva în lume, unde s-ar afla și români. Se poate întâmpla(…),” a explicat ministrul.

Iar în ceea ce privește notificările oficiale privind eventuale amenințări, situația este clară. „Ministerul Apărării deține informații cu privire la riscuri militare. Cu privire la altă categorie de riscuri, sunt alte structuri ale statului român care, până acum, nu m-au informat că ar exista o astfel de amenințare. Vă spun că, până acum, nu am primit o astfel de notificare și nici militare.”

Scutul de la Deveselu, o certitudine

Apărarea țării rămâne prioritară.

În acest sens, ministrul a reamintit de capacitățile defensive existente (inclusiv scutul anti-rachetă) și de preocuparea constantă pentru modernizarea armatei. „Există certitudinea că scutul de la Deveselu apără România inclusiv împotriva amenințărilor care ar putea veni și din Iran. Există certitudinea că România deține o serie de capabilități pentru a preveni astfel de eventuale atacuri. Există preocuparea în permanență de a crește gradul de înzestrare”, a mai spus Radu Miruță.

Poziția oficială a MAE

Și Ministerul Afacerilor Externe a venit cu precizări. Într-un comunicat, MAE subliniază că România nu este implicată în conflictul din Orientul Mijlociu. Sistemele militare de pe teritoriul național au un caracter strict defensiv.

Cooperarea militară dintre România și Statele Unite ale Americii, precizează aceeași sursă, are la bază acorduri bilaterale clare.