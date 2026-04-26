Un accident urmat de un incendiu spectaculos a avut loc în București, în apropierea stației de autobuz din Piața Giulești, cu puțin timp înainte de ora 7 dimineața. Mașina unui șofer de 65 de ani, vinovat de neacordare de prioritate, a ars ca o torță, însă povestea are o turnură complet neașteptată. Deși nu a avut nicio vină în producerea accidentului, și celălalt șofer, un tânăr de 21 de ani, a rămas pieton.

Impact violent urmat de incendiu

Totul a pornit de la o banală neacordare de prioritate. Un bărbat în vârstă de 65 de ani nu s-a asigurat în intersecție și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus regulamentar de un tânăr de 21 de ani, care avea și doi pasageri în mașină. Imediat după impact, autoturismul șoferului vinovat a fost cuprins de flăcări. Din fericire, bărbatul a reușit să iasă la timp, înainte ca vehiculul să fie complet distrus de foc.

La prima vedere, un caz clasic. Un vinovat, o victimă. Numai ca lucrurile stau putin diferit.

Șoferul nevinovat, prins băut la volan

Adevărata surpriză a apărut odată cu sosirea echipajelor de la Brigada Rutieră. V-ați fi așteptat ca doar șoferul de 65 de ani să fie tras la răspundere? Ei bine, polițiștii i-au testat pe ambii conducători auto atât pentru consumul de alcool, cât și pentru cel de substanțe interzise. Iar rezultatele au schimbat datele problemei. Tânărul de 21 de ani, deși circula regulamentar, urcase la volan după ce consumase băuturi alcoolice.

O lecție usturătoare, pe bune.

Ambii șoferi au rămas pietoni pentru 90 de zile

Polițiștii au confirmat oficial rezultatele testelor. „Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru tânărul în vârstă de 21 de ani și ‘zero’ pentru conducătorul auto în vârstă de 65 de ani. si ambii conducatori au fost testați cu aparatul drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri”, a declarat Andra Arsintescu, purtător de cuvânt la Brigada Rutieră.

Pana la urma, ambii șoferi au fost sancționați. Bărbatul de 65 de ani a rămas fără permis pentru 90 de zile pentru neacordarea de prioritate. În același timp, tânărul de 21 de ani scapă de dosarul penal (valoarea alcoolemiei fiind sub limita infracțiunii), dar rămâne și el pieton pentru 3 luni și trebuie să plătească o amendă.