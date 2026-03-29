Prelungirea războiului din Orientul Mijlociu lovește direct economia românească. Aproximativ 10.000 de muncitori din Asia nu mai pot ajunge în țara noastră, lăsând proiecte imobiliare și afaceri din turism într-o situație critică. Zborurile spre Europa s-au anulat sau au ajuns la prețuri exorbitante, iar angajatorii români trag un semnal de alarmă.

Zboruri anulate și vize pe cale să expire

Nimesh, un tânăr de 32 de ani din Sri Lanka, este unul dintre miile de muncitori blocați. Așteaptă de zile bune un zbor spre România, unde lucrează ca bucătar la un hotel din Mamaia. Conflictul din Orientul Mijlociu i-a dat însă planurile peste cap. „Trebuie să mă întorc la muncă, dar nu există zboruri”, ne-a spus el. Importanța acestui loc de muncă este uriașă pentru el. Întrebat despre asta, răspunsul a fost simplu și direct: „Foarte important, toţi banii îi trimit familiei mele.”

Iar situația lui Nimesh nu este unică. Specialiștii din industrie estimează că peste 10.000 de muncitori asiatici sunt în aceeași postură. Unii trebuiau să înceapă contracte noi în martie, alții să revină din vacanța de la începutul anului. Problema e pe bune, pentru că multora le expiră vizele de muncă, iar reînnoirea acestora ar putea dura chiar și un an.

„Suntem într-o situaţie disperată”

Pentru angajatorii din România, situația devine de la o zi la alta mai complicată. Hotelurile riscă să rămână fără cameriste și bucătari, iar șantierele fără muncitori necalificați, exact în prag de sezon estival și în plină perioadă de dezvoltare imobiliară. Prețul unui bilet de avion a explodat, îngreunând orice tentativă de a aduce personalul necesar.

Nicolae Bucovală, un hotelier din Mamaia, descrie tabloul fără ocolișuri. „Suntem într-o situaţie disperată. Un bilet de avion de acolo în România, 5400 de euro. Păi de unde să găsim noi banii ăştia, sau de unde să găsească oamenii ăştia bani de acolo?”

Soluția propusă de el este una birocratică, dar esențială. „Să li se prelungească permisul de muncă. Fiind caz de forţă majoră, să li se amâne până găsesc bilet de avion, atâta cerem”, a adăugat Bucovală.

Timpul este cel mai mare dușman. „Lor li se termină pe 31 martie viza de lucru, tot. Dacă nu intră până pe 31 li se anulează tot şi noi vom rămâne cu ochii în soare că nu avem forţă de muncă”, a mai spus hotelierul.

O problemă sistemică pentru angajatori

Consecințele întârzierilor sunt drastice nu doar pentru afaceri, ci și pentru muncitorii înșiși. Valeriu Nicolae, un alt angajator de personal străin, explică mecanismul birocratic care îi poate lăsa pe oameni fără job. „Riscă să-şi piardă locul de muncă pentru că, dacă nu vin într-o perioadă de 30 de zile, tot procesul trebuie luat de la capăt. Cine are personal non-UE în România riscă să rămână fără aceştia.”

Numai că, spre deosebire de alte crize, de data aceasta statul pare absent. Corina Constantin, de la Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă, face o comparație cu perioada pandemiei. „Până acum, statul român nu s-a gândit la niciun mecanism de protecţie a străinilor care se află în situaţia asta. Au existat prorogări în perioada COVID şi statul a venit cu OUG care au ajutat străinii să isi pastreze dreptul de sedere sau a prelungit termenele vizelor.”

Dincolo de HORECA, o nevoie uriașă

Deși HORECA și construcțiile sunt cele mai vizibile, valul de șoc se propagă și în alte domenii. Firmele de curierat, patiseriile sau companiile de curățenie resimt deja lipsa forței de muncă. Dar v-ați gândit vreodată de ce sunt dispuși acești oameni să vină de la mii de kilometri distanță? Un muncitor din Sri Lanka ne-a oferit o perspectivă clară asupra motivației financiare.

„Cu 200%, 300% mai mult! Câştig aici 2.500 de lei. Faţă de salariul din Sri Lanka, e de trei ori mai mare”, a spus el.

Cifrele vorbesc de la sine.

În România lucrează în prezent aproximativ 150.000 de oameni veniți din state non-UE. Pentru anul acesta, statul a aprobat un contingent suplimentar de 90.000 de străini. totusi, nevoia reală de pe piața muncii este estimată la peste 500.000 de persoane, un deficit pe care crizele internaționale nu fac decât să-l adâncească.