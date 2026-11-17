Comisia Europeană a evaluat favorabil 69 dintre cele 75 de obiective din cererea României pentru 2,67 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), potrivit evaluării preliminare din 16 noiembrie 2026. Alte șase obiective nu au fost considerate îndeplinite, astfel că evaluarea nu înseamnă că România va încasa întreaga sumă cerută.

Cei 2,67 miliarde de euro reprezintă valoarea cererii, nu o plată deja făcută. Comisia poate reduce suma legată de cele șase obiective restante, iar numărul obiectivelor acceptate nu arată câți euro vor fi plătiți pentru ele.

România a depus cererea la 15 august 2026. Aceasta cuprinde 57 de obiective legate de bani nerambursabili și 18 legate de împrumuturi. Pentru a putea fi plătite, obiectivele trebuiau încheiate până la 31 august 2026.

Câți bani ar putea încasa România

În programul de guvernare din octombrie 2026, Guvernul estima că această cerere ar aduce aproximativ 1,88 miliarde de euro. Este o estimare făcută înaintea evaluării preliminare, nu suma aprobată acum de Comisie.

Același document arată că România încasase 13,27 miliarde de euro din PNRR până la acel moment. Totalul include 301 milioane de euro recuperate pentru obiective din cererea a treia, a căror plată fusese suspendată. Dacă estimarea Guvernului pentru cererea a cincea s-ar confirma, încasările cumulate ar ajunge la circa 15,16 miliarde de euro.

Pentru cele șase obiective restante, Comisia poate reduce proporțional suma aferentă lor. Evaluarea preliminară nu stabilește separat, în euro, cât revine celor 69 de obiective acceptate și cât depinde de clarificarea celor șase.

Ce trebuie clarificat pentru cele șase obiective

Potrivit Comisiei Europene, trei dintre restanțe privesc regulile pentru folosirea terenurilor statului în proiecte de energie regenerabilă, regulile pentru hidrogenul produs din surse regenerabile și registrul unic al terenurilor statului. Celelalte urmăresc ca intervențiile la rețeaua care transportă energie electrică să dureze, în medie, mai puțin. Ele urmăresc și verificarea efectelor noilor reguli asupra firmelor mici și mijlocii, precum și accesul firmelor la finanțare prin garanții.

În evaluare, cele șase obiective sunt numerotate 126, 245, 258, 509, 510 și 520. Ele fac parte din cererea depusă de România, dar Comisia nu le-a considerat îndeplinite satisfăcător la această etapă.

Când poate fi făcută plata

Evaluarea preliminară nu trimite automat banii în România. Plata poate avea loc după ce Comitetul Economic și Financiar dă un aviz și Comisia Europeană adoptă decizia de plată.

Pentru cele șase obiective, România are două luni să trimită observații după ce îi sunt comunicate concluziile Comisiei. Termenul nu se calculează de la depunerea cererii, la 15 august, și nici de la evaluarea din 16 noiembrie. Observațiile României sunt următorul pas în stabilirea sumei care poate fi plătită.