ANAF poate verifica situația fiscală a unei persoane fizice rezidente fiscal în România dacă analiza arată o diferență mare între veniturile declarate și cele estimate; din 2026, poate face și selecții aleatorii. Pentru a arăta de unde provin banii, persoana are nevoie de acte care leagă suma primită de sursa ei și de cheltuiala verificată. O casă sau o mașină scumpă nu înseamnă, singură, venit nedeclarat.

Cum ajunge o persoană să fie selectată

ANAF compară veniturile declarate cu banii pe care estimează că persoana i-a avut la dispoziție. În calcul intră schimbările în valoarea bunurilor și a datoriilor, cheltuielile personale și intrările și ieșirile de bani. Potrivit Codului de procedură fiscală, diferența este semnificativă când depășește 10% din veniturile declarate și este de cel puțin 50.000 de lei.

De exemplu, dacă veniturile declarate sunt de 100.000 de lei, iar cele estimate de 160.000 de lei, diferența de 60.000 de lei trece de ambele praguri. Este un semn de risc, nu un impozit deja datorat. Persoanele cu risc sunt selectate în funcție de mărimea acestuia și de câte verificări poate face ANAF.

Din 1 ianuarie 2026, ANAF poate selecta persoane și aleatoriu. Aceste selecții nu pot depăși 10% din totalul persoanelor selectate într-un an; procentul nu reprezintă șansa fiecărui contribuabil de a fi verificat.

Ce urmează după selecție

Notificarea. Persoana identificată cu risc primește, de regulă, o notificare și are 30 de zile de la comunicare să depună ori să corecteze declarația fiscală. Dacă riscul nu este înlăturat, urmează verificarea situației personale sau verificarea documentelor. Legea permite și unele verificări fără această notificare prealabilă. Avizul. ANAF trimite avizul cu minimum 15 zile înainte să înceapă verificarea. Acesta arată perioada și locul verificării, data începerii, actele și informațiile cerute, precum și cerințele privind declarația de patrimoniu și venituri. Actele cerute prin aviz. După ce primește avizul, persoana are maximum 60 de zile pentru a da documentele, explicațiile și declarația de patrimoniu, dacă i s-a cerut această declarație. Poate solicita, cu motiv, o singură prelungire de 30 de zile, care trebuie aprobată de ANAF. Cereri noi în timpul verificării. Pentru alte documente, ANAF trebuie să acorde un termen de cel puțin 10 zile. Dacă declarația de patrimoniu se cere abia în această etapă, persoana are 15 zile pentru ea din ziua în care primește cererea. Concluziile și decizia. ANAF prezintă constatările, iar persoana are cel mult 5 zile lucrătoare de la prezentarea lor pentru un punct de vedere scris. Dacă stabilește sume datorate, ANAF emite o decizie, care poate fi contestată în 45 de zile de la comunicare.

De la începere, verificarea nu poate depăși 270 de zile. Timpul dat pentru a prezenta acte și informații nu se pune la socoteală. Persoana poate beneficia de ajutor de specialitate sau juridic. Dacă actele lipsesc, ANAF poate continua pe baza datelor pe care le deține ori le obține, inclusiv de la bănci; acestea trebuie să comunice, la cerere, mișcările și soldurile conturilor, precum și actele operațiunilor.

Cum compară ANAF banii cu bunurile cumpărate

ANAF poate folosi trei metode aprobate prin Ordinul nr. 675/2018. Metodele urmăresc banii folosiți, mișcările din conturi și schimbarea averii după scăderea datoriilor:

Banii folosiți. ANAF scade din suma cheltuită banii proveniți din surse identificate. Ce rămâne poate fi venit cu sursă neidentificată.

ANAF scade din suma cheltuită banii proveniți din surse identificate. Ce rămâne poate fi venit cu sursă neidentificată. Intrările și plățile. ANAF adună intrările în conturi și cheltuielile în numerar, apoi ține seama de sumele neimpozabile și compară rezultatul cu venitul declarat și încasat.

ANAF adună intrările în conturi și cheltuielile în numerar, apoi ține seama de sumele neimpozabile și compară rezultatul cu venitul declarat și încasat. Schimbarea averii. ANAF scade datoriile din valoarea bunurilor și a altor dețineri, compară rezultatul de la începutul și sfârșitul perioadei, adaugă cheltuielile personale și scade veniturile neimpozabile.

O locuință cumpărată dintr-o moștenire dovedită nu este același lucru cu o locuință pentru care sursa banilor rămâne neclară. Prețul bunului nu este, singur, baza unui impozit pe venit.

Ce acte pot dovedi proveniența banilor

Actele trebuie să arate cât s-a primit, când, de la cine și cum au ajuns banii la cheltuiala analizată. Nu există o listă care să garanteze acceptarea unei explicații în orice caz; persoana depune documentele cerute prin aviz și alte înscrisuri care susțin traseul banilor. În funcție de sursă, pot ajuta:

Economii din venituri: documentele veniturilor declarate și extrasele de cont care arată acumularea și folosirea banilor.

documentele veniturilor declarate și extrasele de cont care arată acumularea și folosirea banilor. Vânzarea unui bun: contractul de vânzare și dovada încasării prețului.

contractul de vânzare și dovada încasării prețului. Moștenire sau donație: actele care arată primirea bunului ori a sumei și dovezile transferului.

actele care arată primirea bunului ori a sumei și dovezile transferului. Împrumut: contractul, eventualele modificări, dovada primirii banilor, dovezile rambursării și actele privind sursa banilor la cel care a acordat împrumutul.

contractul, eventualele modificări, dovada primirii banilor, dovezile rambursării și actele privind sursa banilor la cel care a acordat împrumutul. Bani primiți din familie: dovezile transferului și actele care pot arăta de unde avea ruda suma respectivă.

Moștenirile și donațiile sunt venituri neimpozabile. ANAF a precizat, la 12 martie 2025, că sumele primite de la rude pot fi daruri sau împrumuturi, dar verifică proveniența banilor la rudă și traseul lor. Într-un caz soluționat de ANAF, contractele de împrumut neînsoțite de alte dovezi nu au fost suficiente.

Un exemplu cu bani primiți de la părinți

Într-un exemplu, o persoană a declarat venituri de 100.000 de lei, iar ANAF estimează 160.000 de lei după ce analizează un avans plătit pentru locuință. Diferența este de 60.000 de lei: depășește atât 10% din venitul declarat, cât și pragul de 50.000 de lei. Aceasta poate duce la verificare, nu direct la un impozit de 42.000 de lei.

Dacă cei 60.000 de lei au venit de la părinți, transferul, actele care arată de unde aveau părinții banii și documentele plății avansului pot lega suma de o sursă identificată. Dacă proveniența nu este dovedită, iar ANAF stabilește că întreaga diferență de 60.000 de lei este baza pentru venitul cu sursă neidentificată, calculul ar fi 60.000 × 70% = 42.000 de lei. Rezultatul depinde de baza stabilită în decizie, nu doar de diferența observată la începutul analizei.

Când se aplică impozitul de 70%

Pentru veniturile găsite fără o sursă cunoscută, Codul fiscal stabilește o cotă de 70%. Aceasta se aplică la baza stabilită de ANAF. Regula privește deciziile de impunere emise începând cu 1 iulie 2024. Nu se aplică automat valorii unei case, unei depuneri bancare sau banilor de la părinți a căror sursă este dovedită.

La o bază stabilită de 100.000 de lei, de exemplu, 70% înseamnă 70.000 de lei impozit. Se pot adăuga dobânzi și penalități, în funcție de situație. ANAF poate stabili baza și pe datele obținute din alte surse dacă actele prezentate sunt incomplete, greșite sau lipsesc.

Cum se contestă decizia și când se plătește

Contestația se depune la organul fiscal care a emis decizia, în 45 de zile de la comunicare. Dacă actul nu arată dreptul de contestare și termenul, perioada pentru depunerea contestației poate fi de trei luni.

Termenul de plată se calculează după ziua comunicării deciziei. Pentru o decizie comunicată între 1 și 15 ale lunii, plata se face până pe 5 ale lunii următoare; dacă este comunicată între 16 și ultima zi a lunii, până pe 20 ale lunii următoare. Termenul contestației și cel al plății se urmăresc separat.

Impozitul pe bunurile scumpe este altă taxă

În 2026, pentru o clădire de locuit cu valoarea impozabilă peste 2.500.000 de lei, impozitul special este 0,9% din partea care trece de acest prag. La o valoare impozabilă de 3.000.000 de lei, baza este 500.000 de lei, iar impozitul special este 4.500 de lei. Termenul de declarare și plată pentru 2026 a fost 30 septembrie.

Pentru un autoturism cumpărat cu peste 375.000 de lei, cei 0,9% se aplică diferenței față de acest prag. La un preț de achiziție de 500.000 de lei, diferența este 125.000 de lei, iar impozitul special este 1.125 lei. Pentru 2026, declararea și plata se fac până la 31 decembrie; impozitul se datorează timp de cinci ani de la predarea mașinii. Aceste taxe nu stabilesc dacă banii folosiți la cumpărare au proveniență justificată.

Întrebări frecvente

Pot fi justificate economiile ținute ani de zile în numerar?

Pot fi prezentate acte și explicații despre sursa, momentul obținerii și suma păstrată. Nu există o dovadă acceptată automat pentru numerarul ținut acasă; o simplă afirmație poate fi respinsă.

Se impozitează darurile primite la nuntă sau botez?

ANAF le consideră venituri neimpozabile. Dacă banii sunt depuși în cont sau folosiți pentru o achiziție mare, dovezile despre eveniment, sumă și traseul banilor pot ajuta la explicarea lor.

Poate fi amânat începutul verificării?

Amânarea poate fi cerută de persoană doar o dată și numai dacă are un motiv întemeiat. ANAF trebuie să răspundă cererii în cel mult cinci zile.

Trebuie o rudă să dea ANAF acte despre banii trimiși?

ANAF poate cere informații și de la alte persoane. Rudele și afinii până la gradul al treilea pot refuza să ofere informații sau acte, dacă sunt înștiințați despre acest drept.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Codul de procedură fiscală; Codul fiscal; procedura ANAF privind metodele indirecte de stabilire a veniturilor; Ordinul nr. 675/2018; Ordinul nr. 2.117/2018 privind formularele de verificare; precizările ANAF din 12 martie 2025 privind sumele cu sursă neidentificată; decizia ANAF D 121/2019.