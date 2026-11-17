La un contract cu timp parțial, numit și part-time, de două ore pe zi plătit la minim, angajatul primește aproximativ 702,81 lei în mână pe lună, iar firma plătește aproximativ 2.170,90 lei dacă nu există o excepție de la calculul contribuțiilor. La patru ore pe zi, sumele sunt de aproximativ 1.351,56 lei pentru angajat și 2.898,04 lei pentru firmă. Calculele sunt pentru iulie-decembrie 2026, o lună întreagă, la locul de muncă principal, fără persoane în întreținere și fără alte deduceri; rotunjirile din statul de plată pot schimba rezultatul cu câțiva bani.

Cât este salariul brut la două sau patru ore

Din 1 iulie 2026, salariul minim pentru normă întreagă este de 4.325 lei brut pe lună. Pentru o lună întreagă, minimul proporțional este de 1.081,25 lei brut la două ore pe zi și 2.162,50 lei brut la patru ore pe zi. Firma poate stabili un salariu mai mare.

În prima jumătate a anului 2026, salariul minim pentru normă întreagă a fost de 4.050 lei. Exemplele de mai jos folosesc regulile din iulie-decembrie 2026. Codul muncii, la articolul 106, leagă drepturile salariale ale angajatului part-time de timpul lucrat.

Ce taxe se scad din brut

Din brutul angajatului se calculează contribuția pentru pensie, CAS, de 25% și contribuția pentru sănătate, CASS, de 10%. Impozitul este de 10% din ce rămâne după aceste contribuții și după deducerile legale. Deducerea personală, aplicată la locul de muncă principal, poate reduce impozitul până la zero.

Firma plătește separat contribuția asiguratorie pentru muncă, CAM, de 2,25% din brut. Pentru un contract part-time fără excepție, ea mai suportă diferențele de CAS și CASS până la nivelul minim cerut de articolele 146 și 168 din Codul fiscal. Aceste diferențe nu se scad din netul angajatului.

În iulie-decembrie 2026, contribuțiile minime se compară, pentru o lună întreagă, cu cele calculate la 4.125 lei, nu la 4.325 lei: din salariul minim se scad 200 lei numai pentru stabilirea acestei baze. În prima jumătate a anului, reperul a fost 3.750 lei, rezultat din salariul minim de 4.050 lei redus cu 300 lei. Reducerea bazei nu micșorează brutul trecut în contract.

Cum se calculează netul și costul firmei

La un brut de 1.200 lei pentru două ore pe zi, de exemplu, cu o lună întreagă lucrată și locul de muncă principal, calculul se face astfel:

CAS este 25% din 1.200 lei, adică 300 lei. CASS este 10% din 1.200 lei, adică 120 lei. După cele două contribuții rămân 780 lei. În acest exemplu, deducerea personală acoperă suma rămasă, astfel că impozitul este zero și netul este 780 lei. CAM plătită de firmă este 2,25% din 1.200 lei, adică 27 lei. Dacă nu există excepție, CAS calculată la baza minimă de 4.125 lei este 1.031,25 lei, iar CASS este 412,50 lei. Firma adaugă diferența de 731,25 lei la CAS și 292,50 lei la CASS. Costul firmei ajunge la 1.200 + 27 + 731,25 + 292,50 = 2.250,75 lei. Dacă se aplică o excepție, costul este 1.227 lei; netul angajatului rămâne 780 lei.

Dacă același brut de 1.200 lei este plătit la un loc de muncă secundar, fără deducere personală, impozitul este 10% din cei 780 lei rămași după CAS și CASS, adică 78 lei. Netul devine 702 lei. Costul firmei rămâne 2.250,75 lei fără excepție sau 1.227 lei cu excepție.

Ce primești la salariul minim

La două ore pe zi și 1.081,25 lei brut, CAS este de aproximativ 270,31 lei, iar CASS de 108,13 lei. Rămân 702,81 lei; în condițiile exemplului, deducerea personală acoperă suma care ar fi impozitată. CAM este de aproximativ 24,33 lei, iar firma mai plătește, dacă nu există excepție, aproximativ 760,94 lei diferență de CAS și 304,38 lei diferență de CASS.

La patru ore pe zi și 2.162,50 lei brut, CAS este de aproximativ 540,63 lei, iar CASS de 216,25 lei. Din suma rămasă se scade deducerea personală de bază de 865 lei; impozitul este de aproximativ 54,06 lei. CAM este de aproximativ 48,66 lei, la care firma adaugă, fără excepție, aproximativ 490,63 lei diferență de CAS și 196,25 lei diferență de CASS.

Situație, lună întreagă Net angajat, lei Cost firmă, lei 2 ore, brut minim, fără excepție 702,81 2.170,90 2 ore, brut minim, cu excepție 702,81 1.105,58 4 ore, brut minim, fără excepție 1.351,56 2.898,04 4 ore, brut minim, cu excepție 1.351,56 2.211,16 2 ore, brut 1.200 lei, loc principal, fără excepție 780 2.250,75 2 ore, brut 1.200 lei, loc principal, cu excepție 780 1.227 2 ore, brut 1.200 lei, loc secundar, fără excepție 702 2.250,75 2 ore, brut 1.200 lei, loc secundar, cu excepție 702 1.227

Valorile pentru salariul minim și pentru brutul de 1.200 lei presupun aceleași condiții: lună întreagă, fără persoane în întreținere și fără alte deduceri. Locul secundar schimbă impozitul din exemplul de 1.200 lei, nu obligația firmei de a acoperi diferențele de contribuții atunci când nu există excepție.

Când firma nu plătește diferențele

Baza minimă nu se aplică elevilor și studenților de până la 26 de ani aflați într-o formă de școlarizare, ucenicilor de până la 18 ani, persoanelor cu dizabilități și celor cărora legea le permite să lucreze sub opt ore. Sunt exceptați și pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public. Aceste situații sunt prevăzute la articolul 146 alineatul (5^7) din Codul fiscal.

Excepția se aplică și salariatului cu cel puțin două contracte dacă sumele lunare folosite la calculul contribuțiilor, adunate, ating salariul minim. Din iulie până în decembrie 2026, pragul acestei verificări este 4.325 lei, nu baza redusă de 4.125 lei. De pildă, lângă un contract cu brutul de 1.200 lei, celelalte contracte trebuie să însumeze cel puțin 3.125 lei pentru atingerea pragului.

Dacă are mai multe contracte, angajatul îi dă fiecărui angajator o declarație pe propria răspundere în care spune că îndeplinește condiția, potrivit procedurii din Ordinul nr. 1.855/2022 al Ministerului Finanțelor. Pentru celelalte excepții, angajatorul solicită documente care dovedesc situația invocată: școlarizarea, ucenicia, dizabilitatea, dreptul legal la program sub opt ore sau pensionarea pentru limită de vârstă, după caz. Când excepția este dovedită, contribuțiile se calculează la venitul efectiv al contractului.

Ce se schimbă într-o lună incompletă

Dacă un contract este activ doar o parte din lună, baza minimă se raportează la zilele lucrătoare în care a fost activ, iar reducerea de 200 lei se ajustează pentru acea perioadă. Astfel, sumele pentru o lună întreagă din tabel nu se folosesc neschimbate.

De exemplu, pentru un contract de două ore pe zi activ în 10 din 20 de zile lucrătoare, la salariul minim proporțional, brutul este de aproximativ 540,63 lei. Baza de comparație este 4.325 × 10/20 minus 200 × 10/20, adică 2.062,50 lei. CAS și CASS calculate din brut sunt de aproximativ 135,16 lei și 54,06 lei; dacă nu există excepție, firma adaugă aproximativ 380,47 lei la CAS și 152,19 lei la CASS. Cu CAM de aproximativ 12,16 lei, costul firmei este de aproximativ 1.085,45 lei.

Ce verifici înainte și după plată

Verifici orele și zilele din contract, apoi brutul. Pentru o lună întreagă, brutul nu poate fi sub minimul proporțional programului. Stabilești dacă locul de muncă este cel principal, unde se poate aplica deducerea personală, și dacă intri într-o excepție de la baza minimă. Când ceri aplicarea unei excepții, duci angajatorului documentul care îți dovedește situația. Dacă ai mai multe contracte și atingi pragul lunar, depui declarația la fiecare angajator. Compari statul de plată cu brutul, orele și zilele plătite, CAS, CASS, deducerea, impozitul și netul. Diferențele de CAS și CASS suportate de firmă trebuie să fie separate de reținerile din salariul tău; firma are și CAM de plătit. Dacă sumele nu corespund, ceri firmei lămurirea calculului pe baza statului de plată și a documentelor justificative.

Întrebări frecvente

Primesc 200 lei netaxabili dacă lucrez două sau patru ore?

Nu. Această facilitate din iulie-decembrie 2026 este pentru salariații cu normă întreagă la locul de muncă principal, cu salariul de bază la minim și venit brut de cel mult 4.600 lei. Ea este diferită de reducerea cu 200 lei a bazei minime folosite la calculul contribuțiilor.

Pot face ore suplimentare pe un contract part-time?

Codul muncii, la articolul 105, cere ca programul să fie trecut în contract și interzice, în principiu, orele suplimentare. Excepțiile privesc forța majoră și lucrările urgente.

Este firma obligată să îmi dea fluturaș de salariu?

Nu există o obligație legală generală de a elibera fluturașul. Plata salariului se dovedește prin statul de plată și alte documente justificative.

Când declară firma contribuțiile și impozitul?

Termenul general pentru declararea și plata obligațiilor salariale este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care sunt datorate. Formularul 112 are câmpuri separate pentru baza minimă și diferențele suportate de firmă.

Unde reclam un salariu neplătit?

Poți depune o sesizare la inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Dreptul de a cere salariile restante se prescrie în trei ani.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Codul fiscal și Codul muncii, Parlamentul României; Hotărârea nr. 146/2026, OUG nr. 89/2025 și OUG nr. 79/2017, Guvernul României; Ordinul nr. 1.855/2022, Ministerul Finanțelor; instrucțiunile pentru formularul 112, Agenția Națională de Administrare Fiscală; informațiile despre plata salariului, Inspecția Muncii.