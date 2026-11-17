Romgaz, companie controlată de stat prin Ministerul Energiei, estimează că activitatea preluată de la Azomureș va aduce circa 23 de milioane de euro la rezultatul din exploatare al grupului în 2027 și prevede investiții de circa 300 de milioane de lei la fabrică în același an. Pentru acționari, suma de 23 de milioane de euro nu înseamnă profit sau dividende de încasat: estimarea depinde de momentul în care va fi reluată producția.

Directoarea economică Gabriela Trânbițaș a prezentat cifrele la teleconferința Romgaz din 13 noiembrie 2026. Directorul general Răzvan Popescu a legat scenariul de bază de 31 martie 2027, data indicată pentru încheierea plafonării prețului gazelor, dar nu a anunțat că fabrica va porni sigur în acea zi.

Ce înseamnă cele 23 de milioane de euro pentru acționari

Cifra pentru 2027 privește EBITDA, adică rezultatul calculat înainte de dobânzi, impozite și cheltuielile contabile legate de uzura activelor. Ea nu arată câți bani vor rămâne drept profit și nici cât ar putea primi un acționar. Dividendele se stabilesc separat, prin hotărârea acționarilor.

Ca reper pentru mărimea grupului, Romgaz a raportat pentru primele nouă luni din 2026 un EBITDA de 2.849,7 milioane de lei și un profit net de 2.217,7 milioane de lei. Cele 23 de milioane de euro sunt o estimare pentru întregul an 2027, exprimată în altă monedă și pentru o altă perioadă. Nu pot fi scăzute direct din profitul raportat pentru 2026.

Și cifra atribuită companiei pentru 2028 cere lămurire. O relatare a teleconferinței indică 90 de milioane de euro, în timp ce transcrierea declarației Gabrielei Trânbițaș indică 19 milioane de euro. Cele două valori nu trebuie tratate ca aceeași estimare până când Romgaz nu clarifică suma.

Repornirea fabricii poate schimba rezultatul estimat

Răzvan Popescu a spus că rezultatele prevăzute depind de data repornirii. Raportul Romgaz pentru primele nouă luni din 2026 arată că fabrica era în pregătire pentru reluarea producției de îngrășăminte în prima jumătate a anului 2027. Acesta este un interval mai larg decât data de 31 martie folosită în scenariul de bază al conducerii.

Conducerea estimează pentru 2027 investiții totale de circa 300 de milioane de lei la Azomureș. Din această sumă, Răzvan Popescu a indicat un plafon de circa 30 de milioane de lei pentru repornirea liniei modernizate de amoniac. Totalul de 300 de milioane de lei este o estimare, nu o investiție pentru 2027 aprobată prin hotărârea acționarilor prezentată până acum.

Hotărârea acționarilor din 29 octombrie 2026 a aprobat rectificarea bugetului pentru 2026, nu un buget de investiții pentru 2027. Dacă producția începe mai târziu decât în scenariul de bază, și contribuția estimată pentru 2027 poate fi diferită; conducerea nu a indicat un alt calendar sau o sumă revizuită.

Ce a preluat și cât a plătit deja Romgaz

La 1 septembrie 2026, Romgaz a preluat activele de producție ale Azomureș, împreună cu contractele și salariații necesari activității transferate. Tranzacția nu a însemnat cumpărarea tuturor acțiunilor societății Azomureș. Romgaz a raportat un preț de achiziție de 348,25 milioane de lei.

Prețul plătit pentru preluare și cele circa 300 de milioane de lei prevăzute pentru investițiile din 2027 sunt sume diferite: prima privește o tranzacție încheiată, a doua lucrări estimate pentru viitor. Următoarele repere pentru acționari sunt data reluării producției, bugetul de investiții pentru 2027 și clarificarea estimării pentru 2028.