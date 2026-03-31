Tacâmurile, farfuriile, paharele și orice fel de ambalaje din plastic sunt acum mai scumpe cu până la 50% față de acum câteva săptămâni. Conflictul din Iran a generat o explozie a tarifelor la materia primă, iar la asta se adaugă și costul tot mai mare al carburanților. Producătorii avertizează că presiunea se va resimți în buzunarele tuturor, prin scumpiri în lanț în toate sectoarele din retail.

Materia primă din reciclare, tot mai scumpă

Într-o fabrică de lângă Pitești, unde se produc ambalaje din deșeuri, toate produsele vor pleca spre furnizori la prețuri mai mari începând cu luna aprilie. Fenomenul este explicat simplu. „Materia primă obţinută din produse reciclate pentru astfel de saci menajeri, de pildă, costa în urmă cu câteva săptămâni undeva la 700 de euro pe tonă. Astăzi preţul a urcat la aproape 1000 de euro pe tonă”, arată cifrele de pe piață.

Logica este simplă, deși contraintuitivă la prima vedere. „Aceste ambalaje se transformă în final în produse noi. […] Consumăm mai puţin, avem ambalaje post-consum mai puţine; deşeuri mai puţine. Materie primă mai puţină”, explică directorul executiv Nicu Odagiu. Iar mai puțină materie primă înseamnă, inevitabil, prețuri mai mari.

Și să nu credeți că vorbim de produse de nișă. „Aceste ambalaje sunt la originea oricărui produs pe care noi îl consumăm. Fie că vorbim de un produs alimentar; o caserolă în care luăm un sandviş sau o jucărie pe care o cumpărăm la copilaş”, a mai spus Odagiu.

Preț dublu pentru granulele din țiței

Numai că lucrurile stau și mai prost în cazul materiei prime procesate direct din țiței. Granulele din plastic, baza pentru recipiente sau învelișuri, au sărit de la 900 de euro pe tonă la un incredibil 1.900 de euro. Practic, prețul s-a dublat.

Impactul se va vedea peste tot. „Tot ce înseamnă piese de electrocasnice şi automotive are în componenţă o folie de protecţie sau un ambalaj. […] Bineînţeles, în industria alimentară şi zona de menaj unde va fi direct impactat, aici sunt sacii menajeri unde în sine ambalajul este produsul”, a explicat antreprenorul Robert Zisu.

Polietilena, folosită pentru bidoane, canistre sau pungi, a înregistrat o creștere de preț de 80%. În același timp, polipropilena, din care se fac capace, caserole și cutii, s-a scumpit cu 50%. Cum se traduce asta în prețul final? „Ponderea materiei prime în preţul final este de peste 50%, automat 80% creştere din acei 50% înseamnă 40% în plus”, a calculat Zisu.

O bătălie pentru resurse

Peste scumpirea materiei prime se adaugă alte 5-10 procente din costul transportului. Furnizorii se luptă, pe bune, pentru fiecare comandă.

„Este o bătaie foarte mare pe materie primă. […] Dacă dorim să comandăm, poate găsim azi o anumită cantitate, dar mâine nu mai este sigur ce cantităţi găsim”, spune Ștefan Drăghici, administrator de fabrică.

Mai există vreo predictibilitate a prețurilor? Răspunsul este scurt și tăios: „Nu, cu siguranţă nu.”

Clienții dispar, afacerile se clatină

Efectele concrete se văd deja în portofoliul de clienți al producătorilor, care se subțiază văzând cu ochii. Iar cifrele sunt îngrijorătoare.

„Constatăm pe zi ce trece că acest portofoliu se diminuează consistent, chiar cu până la 20% în doar aceste 4 săptămâni. […] Foarte mult!”, a mai spus Nicu Odagiu. Acesta subliniază un adevăr pe care mulți îl ignoră: „Impactul petrolului nu este doar în benzină, motorină, gaz. Se reflectă în traiul nostru de zi cu zi”.