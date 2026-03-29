Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează periculos, după ce rebelii houthi au amenințat cu blocarea strâmtorii Bab El Mandeb. Prin această rută vitală, supranumită și „Poarta Lacrimilor”, trece nu mai puțin de 12% din comerțul global, iar o astfel de mișcare ar avea consecințe economice majore. În replică, Statele Unite pregătesc deja un posibil asalt terestru în Iran.

SUA și-au pierdut răbdarea

După o lună de zile, Statele Unite par să-și fi pierdut răbdarea. Washingtonul pregătește un asalt final și amenință cu o invazie terestră, trimițând în regiune 3.500 de pușcași marini. Dar, oficial, discursul este mai nuanțat. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat: „Președintele trebuie să fie pregătit pentru multiple situații neprevăzute, pe care nu le voi discuta în mass-media. Și, din nou, vă trimit la Departamentul de Război, care probabil vă va spune exact același lucru. Dar ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre.” Americanii au adus în zonă și trei nave de război, o bază militară mobilă complet echipată (inclusiv cu tancuri și avioane F35).

Replica Iranului: „Un individ dezechilibrat”

Forțele iraniene anunță că sunt gata să riposteze. Purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare, Ebrahim Zolfaghari, nu s-a ferit de cuvinte dure la adresa liderului de la Casa Albă. „Trump bate toba unei amenințări dimineața și se retrage până seara. La un moment dat vorbește despre negocieri, iar la scurt timp după aceea decide să amplifice războiul. Acest individ dezechilibrat și înșelător a provocat pagube extinse întregii lumi”, a transmis Zolfaghari. Mai mult, iranienii au indicat că, până la o confruntare directă, ar putea ataca universitățile americane și israeliene din țările vecine.

Apeluri la pace și temeri regionale

În tot acest vacarm, apelurile la pace par sortite eșecului. Chiar în Duminica Floriilor Catolice, Papa Leon al XIV-lea a avut un mesaj tranșant din Piața Sfântul Petru: „Ca Rege al Păcii, Isus vrea să împace lumea în îmbrățișarea Tatălui și să dărâme orice zid care ne desparte de Dumnezeu și de aproapele nostru, pentru că El este pacea noastră. Acesta este Dumnezeul nostru: Isus, Regele Păcii, un Dumnezeu care respinge războiul, pe care nimeni nu-L poate folosi pentru a justifica războiul. El nu ascultă rugăciunile celor ce poartă război.”

Numai că pesimismul domină cancelariile europene.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a recunoscut că o detensionare rapidă este improbabilă. „Am motive să cred, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la aliații noștri, că este dificil să ne așteptăm la o stabilizare în Orientul Mijlociu în următoarele zile”, a dezvăluit Tusk. Și Turcia, un jucător regional cheie, avertizează asupra consecințelor. Cum vine asta, un război local cu efecte globale? Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, explică: „Respingem orice scenariu care trage statele regionale într-un conflict devastator. Să fim clari, acesta poate fi războiul preferat al Israelului, dar întreaga lume plătește prețul.”

Miza economică: 12% din comerțul global în pericol

Dincolo de retorica belicoasă, miza reală este una economică și lovește direct în buzunarele tuturor. Intrarea în război a rebelilor houthi aduce în discuție o amenințare directă: închiderea Canalului Suez. Până la urmă, cifrele sunt cele care contează. Aproximativ 30% din toate containerele de mărfuri din lume trec prin strâmtoarea Bab El Mandeb. vorbim de circa 12% din întregul comerț global care ar putea fi blocat, cu efecte în lanț greu de anticipat.