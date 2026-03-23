Conflictul din Iran, aflat deja în a patra săptămână, împinge economia globală spre scenarii neașteptate. În timp ce țări din Asia adoptă săptămâna de lucru de patru zile pentru a economisi combustibil, economiștii avertizează că SUA ar putea intra în recesiune dacă prețul petrolului atinge pragul de 138 de dolari pe baril și se menține acolo.

Un experiment global forțat de criză

Pe măsură ce țări precum Sri Lanka, Philippines și Pakistan adoptă săptămâna de lucru de patru zile, specialiștii spun că lumea se află mai aproape ca niciodată de un program redus. Inițiativa a pornit din Asia. Dar acum capătă amploare globală. Guverne importante reintroduc măsuri de încurajare a muncii de acasă, totul pentru a face față crizei energetice provocate de perturbarea livrărilor de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. Evoluția amintește de perioada pandemiei, când schimbările considerate temporare au devenit, în cele din urmă, permanente.

Munca hibridă nu a dispărut, ci a redefinit modul în care lucrăm. V-ați gândit vreodată că un conflict militar ar putea face același lucru cu weekendul de trei zile? Potrivit lui William Self, strateg în domeniul forței de muncă la Mercer, schimbările majore nu sunt întotdeauna planificate, ci impuse de crize. Dacă experimentul funcționează, angajatorii vor trebui să justifice revenirea la modelul anterior.

O schimbare rapidă în Occident?

Numai că o tranziție rapidă la nivel global rămâne puțin probabilă, susține profesorul Wladislaw Rivkin de la Trinity Business School. Reorganizarea structurală este mult mai complexă decât o simplă trecere la telemuncă. În plus, creșterea costurilor cu combustibilul este văzută, cel mai probabil, ca un fenomen temporar.

E drept că și Occidentul ar putea adopta săptămâni de lucru mai scurte, dar, după cum consideră profesoara Roberta Aguzzoli de la Durham University Business School, infrastructura mai bine dezvoltată (în special transportul public) diminuează necesitatea unor astfel de măsuri drastice. În economiile emergente, în schimb, dependența de combustibili este mult mai mare, așa că o astfel de tranziție ar putea deveni normă mult mai rapid.

Cine rămâne în urmă

Iar aici lucrurile se complică serios. Deși atractivă pentru angajații din birouri, săptămâna de lucru de patru zile ridică probleme semnificative pentru alte categorii. Pentru șoferi, lucrători în construcții sau în servicii de îngrijire, reducerea numărului de zile nu înseamnă neapărat mai mult timp liber. Ba chiar poate însemna o intensificare a muncii și riscuri mai mari de accidente.

Mai mult, pentru cei cu venituri reduse, comprimarea programului ar putea aduce scăderi salariale. Până la urmă, cum vine asta? Implementarea inegală a acestui model riscă să adâncească prăpastia dintre lucrătorii calificați și cei necalificați și să genereze tensiuni în companii.

SUA, la un pas de recesiune

Economia Statelor Unite rezistă, deocamdată, presiunii, însă semnalele de alarmă se înmulțesc. Închiderea de către Iran a rutei esențiale din Strâmtoarea Ormuz a dus la scumpiri în lanț, de la carburanți la bilete de avion. Potrivit economiștilor chestionați de Wall Street Journal, o recesiune în SUA ar deveni probabilă dacă petrolul ar atinge aproximativ 138 de dolari pe baril și ar rămâne la acest nivel timp de circa trei luni.

Prețul petrolului în SUA a urcat deja la aproximativ 95 de dolari pe baril, comparativ cu o medie de 65 de dolari în luna februarie. „Dacă petrolul se menține peste 100 de dolari în următoarele trei luni, este foarte probabil să vedem condiții economice dificile în SUA”, a declarat Tim Rezvan, director executiv la KeyBanc Capital Markets.

Estimările privind durata necesară pentru declanșarea unei recesiuni variază mare, de la patru până la 55 de săptămâni, cu o medie de aproximativ 14 săptămâni. Expertul în piețe energetice Dan Doyle este tranșant.

„Cu cât conflictul durează mai mult, cu atât crește riscul unei recesiuni”, a afirmat acesta.

La rândul său, economistul Robert Fry estimează că un preț de 125 de dolari pe baril, menținut timp de opt săptămâni, ar putea fi suficient pentru a împinge economia spre recesiune. Prognoza sa depinde însă de redeschiderea Strâmtorii Ormuz până la jumătatea lunii aprilie. În prezent, probabilitatea unei recesiuni în SUA în următoarele 12 luni este estimată la 32%, în creștere de la 27% în ianuarie.

În acest timp, traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu aproximativ 95% față de nivelurile anterioare războiului. Iar escaladarea militară continuă: Israelul a atacat recent câmpul de gaze South Pars din Iran, în timp ce Teheranul a ripostat lovind o instalație majoră de export de gaze din Qatar.