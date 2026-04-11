Un procent record de 85% dintre români vor petrece sărbătorile de Paște acasă, în familie, anul acesta. Cifra, cea mai mare din ultimii ani, vine pe fondul scumpirilor și al incertitudinii economice care îi determină pe mulți să pună frână cheltuielilor.

O schimbare clară de obiceiuri

Un studiu recent arată o tendință clară de restrângere a bugetelor. Dacă în anii 2024 și 2025 sub 80% dintre români alegeau să rămână acasă de sărbători, acum procentul a sărit la 85%, un nivel nemaiîntâlnit în ultima perioadă. E drept că presiunea economică pare să fie principalul factor care a modificat planurile de vacanță.

Cifrele vorbesc de la sine.

Vacanțe și ieșiri, puse pe pauză

Dar nu doar vacanțele sunt tăiate de pe listă. Obiceiurile de consum se schimbă vizibil și când vine vorba de ieșirile în oraș. Doar unul din zece români a declarat că va merge la restaurant sau într-un club în perioada sărbătorilor, o cifră extrem de mică.

majoritatea preferă siguranța casei în detrimentul distracției costisitoare.

Generația Z face excepție

Numai că lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de tineri. Cei din generația Z par mai dispuși să iasă în oraș, sfidând oarecum tendința generală. O proporție destul de mare dintre aceștia (studiul nu specifică exact cât) au afirmat că vor merge la un restaurant sau într-un club.

V-ați gândit vreodată de ce există această diferență de comportament între generații în fața unei crize economice?

Destinațiile preferate de cei care pleacă

Și totuși, există și români care au ales să-și petreacă sărbătorile pascale în afara țării. Pentru acest segment restrâns, datele de la agențiile de turism indică aceleași preferințe clasice. Egiptul și Grecia rămân în topul alegerilor pentru o minivacanță exotică. Pe listă se adaugă, fireste, și orașe populare din Italia și Spania.