Rata la creditul ipotecar a explodat în ultimii doi ani și pare că nu se mai oprește? Dacă ai un credit cu dobândă variabilă legată de IRCC, probabil te întrebi dacă există o soluție mai bună pentru a-ți proteja bugetul familiei. O refinanțare a creditului ipotecar la ING cu o dobândă fixă ar putea fi răspunsul, dar merită cu adevărat în contextul economic din 2026?

Ce înseamnă o refinanțare a creditului ipotecar?

Pe scurt, a refinanța un credit înseamnă a lua un credit nou pentru a-l plăti complet pe cel vechi, de obicei în condiții mai avantajoase. Nu este un truc magic, ci o unealtă financiară care, folosită corect, îți poate aduce beneficii clare. Oamenii apelează la refinanțare din câteva motive principale: să obțină o dobândă mai mică, să schimbe tipul dobânzii (din variabilă în fixă) pentru a avea predictibilitate sau chiar pentru a modifica perioada de rambursare.

Pentru mulți români, problema a devenit acută odată cu creșterea indicelui IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), indicatorul BNR în funcție de care se calculează dobânzile la majoritatea creditelor noi. Dacă în 2021 IRCC era sub 2%, în prezent se stabilizează în jurul valorii de 5.5-5.9%. Pentru un credit de 300.000 de lei, această diferență a însemnat o creștere a ratei lunare cu sute de lei, un șoc pentru bugetul oricărei familii cu venituri medii. Trecerea la o dobândă fixă blochează rata lunară pentru o perioadă determinată (de obicei 3, 5 sau 7 ani), oferind un scut împotriva viitoarelor fluctuații ale pieței.

Cum funcționează o refinanțare credit ipotecar ING în 2026?

Procesul de refinanțare la ING, sau la orice altă bancă, implică o serie de pași concreți. Este practic ca și cum ai lua un credit nou, dar scopul său este să-l stingă pe cel existent. Iată care sunt etapele principale pe care trebuie să le parcurgi.

Pasul 1: Analiza situației actuale și a ofertei ING Înainte de a contacta banca, fă-ți temele. Adună toate informațiile despre creditul tău actual: soldul rămas de plată, dobânda curentă (formula de calcul, ex: IRCC + 2.5%), rata lunară, perioada rămasă. Apoi, intră pe site-ul ING Bank sau folosește un calculator online pentru a simula o ofertă de refinanțare. Vezi ce dobânzi fixe oferă pentru perioada dorită (de exemplu, 5 ani) și care ar fi noua rată lunară.

Pasul 2: Verificarea condițiilor de eligibilitate ING va analiza dosarul tău ca la un credit nou. Principalele criterii sunt: Veniturile: Trebuie să demonstrezi venituri nete, stabile și suficiente pentru a acoperi noua rată. De obicei, se acceptă salarii, pensii, dividende, chirii declarate la ANAF. Istoricul de credit: Banca va interoga baza de date a Biroului de Credit. Orice restanță sau problemă din trecut îți poate afecta șansele de a obține refinanțarea. Gradul de îndatorare: Conform reglementărilor BNR, totalul ratelor tale (inclusiv cea nouă) nu poate depăși, în general, 40% din venitul net lunar (sau 45% în anumite condiții). Vârsta: La finalul perioadei de creditare, nu trebuie să depășești vârsta de 65-70 de ani.

Pasul 3: Pregătirea și depunerea dosarului Dacă îndeplinești criteriile, urmează partea birocratică. Vei avea nevoie de un set de documente, care de obicei include: Actul de identitate. Acord de consultare a veniturilor la ANAF (majoritatea băncilor fac asta automat, nu mai e nevoie de adeverință de salariu). Contractul de credit inițial și un scadențar. Actele de proprietate ale imobilului adus în garanție. O cerere de refinanțare completată.

Pasul 4: Reevaluarea imobilului Chiar dacă imobilul a mai fost evaluat, ING va solicita o nouă evaluare de la un expert autorizat, agreat de bancă. Costul acestei evaluări (aproximativ 500-800 RON, în funcție de oraș și evaluator) este suportat de tine. Valoarea actualizată a proprietății este importantă, deoarece creditul acordat nu poate depăși un anumit procent din aceasta (de obicei 75-85%).

Pasul 5: Aprobarea, semnarea și închiderea creditului vechi După ce dosarul este analizat și aprobat, vei semna noul contract de credit la un notar public. ING va vira apoi suma aprobată direct în contul băncii unde aveai creditul inițial, stingând astfel datoria veche. Notarul se va ocupa de înscrierea noii ipoteci în favoarea ING la Cartea Funciară (ANCPI). Felicitări, de luna viitoare vei plăti noua rată, fixă, la ING.

Merită să treci la rata fixă? O simulare concretă

Să lăsăm teoria și să trecem la cifre. Să presupunem că ai un credit ipotecar luat în 2020 și vrei să îl refinanțezi la ING. Vom folosi valori realiste pentru piața din România în 2025-2026.

Scenariul 1: Creditul tău actual (dobândă variabilă)

Suma inițială: 350.000 RON pe 30 de ani

350.000 RON pe 30 de ani Sold rămas de plată: 320.000 RON

320.000 RON Perioada rămasă: 26 de ani

26 de ani Dobânda: IRCC (estimat la 5.5%) + marja băncii de 2.5% = 8.0% dobândă variabilă

IRCC (estimat la 5.5%) + marja băncii de 2.5% = Rata lunară actuală: aproximativ 2.475 RON

Marea problemă aici este incertitudinea. Dacă IRCC crește la 6.5%, rata ta va sări la aproximativ 2.680 RON. Dacă scade la 4.5%, rata ta va coborî la 2.275 RON. Ești la mâna pieței.

Scenariul 2: Refinanțare credit ipotecar ING (dobândă fixă)

ING îți face o ofertă de refinanțare pentru cei 320.000 RON rămași, pe aceeași perioadă de 26 de ani.

Dobânda: 6.5% dobândă fixă pentru primii 5 ani

Noua rată lunară (fixă pe 5 ani): aproximativ 2.150 RON

Rezultatul imediat: O economie lunară de 325 RON (2.475 – 2.150). Asta înseamnă 3.900 RON economisiți într-un an și 19.500 RON pe întreaga perioadă de 5 ani cu dobândă fixă, presupunând că IRCC ar rămâne la 5.5%.

Atenție la costurile de pornire!

Refinanțarea nu este gratuită. Trebuie să iei în calcul următoarele costuri unice:

Taxa de evaluare imobil: ~600 RON

~600 RON Taxe notariale (autentificare contract ipotecă): ~2.000 – 3.000 RON (variază cu valoarea creditului)

~2.000 – 3.000 RON (variază cu valoarea creditului) Taxe de înscriere la Cartea Funciară (ANCPI): ~300-500 RON

~300-500 RON Comision de rambursare anticipată la vechiul credit: De obicei, este 0 pentru creditele cu dobândă variabilă, dar verifică contractul!

În total, costurile se pot ridica la aproximativ 3.500 RON. Cu o economie lunară de 325 RON, îți vei amortiza această investiție în aproximativ 11 luni (3.500 / 325). Abia din a 12-a lună începi să fii pe plus. De aceea, refinanțarea are sens mai ales dacă intenționezi să păstrezi creditul pe termen mediu și lung.

Sfaturi practice înainte de a semna cu ING

Decizia de a refinanța este una importantă. Pentru a te asigura că faci cea mai bună alegere pentru tine, ține cont de următoarele sfaturi:

Compară DAE, nu doar dobânda. Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este costul real al creditului. Ea include dobânda, comisioanele de analiză, taxele de administrare etc. O ofertă cu dobândă de 6.5% dar cu DAE de 7.2% poate fi mai scumpă decât una cu dobândă de 6.7% și DAE de 7.0%.

Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este costul real al creditului. Ea include dobânda, comisioanele de analiză, taxele de administrare etc. O ofertă cu dobândă de 6.5% dar cu DAE de 7.2% poate fi mai scumpă decât una cu dobândă de 6.7% și DAE de 7.0%. Analizează ce se întâmplă după perioada fixă. Cei 5 ani de dobândă fixă vor trece. După aceea, creditul tău la ING va trece la o dobândă variabilă, calculată ca IRCC + marja băncii. Întreabă clar care va fi acea marjă. O marjă mică post-perioadă fixă este la fel de importantă ca dobânda fixă inițială.

Cei 5 ani de dobândă fixă vor trece. După aceea, creditul tău la ING va trece la o dobândă variabilă, calculată ca IRCC + marja băncii. Întreabă clar care va fi acea marjă. O marjă mică post-perioadă fixă este la fel de importantă ca dobânda fixă inițială. Verifică ofertele altor bănci. Chiar dacă ești client ING, nu strica să ceri oferte și de la alte bănci mari (BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen etc.). Piața este competitivă și s-ar putea să găsești condiții mai bune în altă parte. Folosește ofertele concurente ca argument de negociere.

Chiar dacă ești client ING, nu strica să ceri oferte și de la alte bănci mari (BCR, Banca Transilvania, Raiffeisen etc.). Piața este competitivă și s-ar putea să găsești condiții mai bune în altă parte. Folosește ofertele concurente ca argument de negociere. Calculează impactul asigurărilor atașate. Multe bănci, inclusiv ING, oferă o dobândă mai bună dacă închei și o asigurare de viață sau de imobil prin intermediul lor. Calculează costul lunar al acestor asigurări și adaugă-l la rată pentru a vedea costul total. Uneori, o asigurare scumpă poate anula beneficiul unei dobânzi mai mici.

Multe bănci, inclusiv ING, oferă o dobândă mai bună dacă închei și o asigurare de viață sau de imobil prin intermediul lor. Calculează costul lunar al acestor asigurări și adaugă-l la rată pentru a vedea costul total. Uneori, o asigurare scumpă poate anula beneficiul unei dobânzi mai mici. Nu te grăbi să semnezi. Odată ce primești oferta finală (sub forma unui document standardizat numit FESI – Fișa Europeană de Informații Standardizate), ai un termen legal de gândire. Folosește acest timp pentru a citi cu atenție toate clauzele și a pune întrebări dacă ceva nu este clar.

Trecerea la o rată fixă prin refinanțare poate aduce predictibilitate și economii lunare, dar nu este o soluție universală. Analizează atent costurile totale și gândește-te pe termen lung la ce se va întâmpla după expirarea perioadei fixe. Este stabilitatea ratei pentru următorii 5 ani mai importantă pentru tine decât potențialele scăderi ale IRCC-ului?