O companie de logistică din Statele Unite a fost obligată de un juriu să plătească despăgubiri colosale, de 22,5 milioane de dolari, unei angajate. Motivul? I-a fost refuzată solicitarea de a lucra de acasă în timpul unei sarcini cu risc ridicat, o decizie care, potrivit instanței, a dus la o tragedie.

Recomandarea medicilor, ignorată de șefi

Cazul o vizează pe Chelsea Walsh și pe angajatorul său, Total Quality Logistics, o companie cu sediul în statul Ohio. Totul a început în februarie 2021, când sarcina femeii a fost clasificată ca fiind cu risc ridicat, după o intervenție medicală menită să prevină o naștere prematură. Medicii au fost clari în recomandările lor: repaus parțial la pat, limitarea activității și, esențial, munca de acasă.

Numai că superiorii din companie i-au respins cererea de a lucra remote. Mai mult, i-au cerut să revină la birou. În ciuda opoziției sale, Chelsea Walsh a fost plasată în concediu fără plată. V-ați fi așteptat la o asemenea decizie în 2021?

Avertismentele resurselor umane

Situația a escaladat rapid. Soțul femeii a discutat cazul la propriul loc de muncă, iar informația a ajuns și la departamentul de resurse umane al Total Quality Logistics. Potrivit presei americane, un oficial HR a avertizat conducerea companiei că refuzul ar putea avea consecințe legale serioase.

Și totuși, decizia a rămas neschimbată pentru o perioadă.

O decizie venită mult prea târziu

Compania a revenit asupra hotărârii abia pe 24 februarie 2021, permițându-i în cele din urmă angajatei să lucreze de acasă. Potrivit avocaților familiei, însă, „era deja prea târziu”.

Chiar în acea zi, femeia a suferit complicații severe. A fost internată de urgență și a născut prematur. Fetița sa, Magnolia, venită pe lume la doar 20 de săptămâni și șase zile, a murit la câteva ore după naștere.

Verdictul instanței și reacția gigantului logistic

Avocatul familiei, Matthew C. Metzger, a declarat că juriul a stabilit că refuzul companiei de a aproba munca de acasă „a contribuit direct la decesul copilului”. Acesta a subliniat că femeia „a respectat recomandările medicilor și a cerut doar o soluție rezonabilă”. E drept că lucrurile par simple la prima vedere.

Dar reprezentanții companiei au o altă perspectivă. Aceștia au transmis condoleanțe familiei, dar au precizat că „nu sunt de acord cu verdictul și analizează posibilitatea de a contesta decizia în instanță”. Total Quality Logistics este una dintre cele mai mari firme de logistică și transport din SUA (cu sediul lângă Cincinnati), având aproximativ 9.000 de angajați și venituri anuale de peste 6 miliarde de dolari.