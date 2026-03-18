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Remorcher scufundat în Portul Midia – un marinar resuscitat, alți 5 sunt căutați

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Remorcher scufundat în Portul Midia – un marinar resuscitat, alți 5 sunt căutați

O tragedie a avut loc miercuri dimineață în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat la Dana 1, declanșând o operațiune de salvare de amploare, după ce o persoană a fost scoasă din apă și este resuscitată, iar alți cinci membri ai echipajului sunt încă de negăsit.

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Alertă maximă în port

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au fost sesizați în jurul orei 09:54 despre scufundarea ambarcațiunii. Primele informații indicau o situație dramatică: un remorcher s-a scufundat complet, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane. La scurt timp, un prim membru al echipajului a fost adus la cheu, medicii luptându-se în aceste momente să îl readucă la viață.

Desfășurare impresionantă de forțe

Imediat, la fața locului a fost mobilizată o forță de intervenție considerabilă. A fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. Iar elicopterul SMURD a ajuns rapid în zonă pentru a oferi suport aerian și medical de urgență.

Intervenția este susținută de un echipaj SMURD B, o mașină de stingere, o ambarcațiune și, important, echipa de scafandri a ISU (singurii specializați pentru astfel de căutări). Pe lângă aceste forțe, trei ambulanțe de la Serviciul Județean sunt prezente pentru a acorda primul ajutor eventualelor victime.

Soarta celorlalți marinari, incertă

Marea necunoscută rămâne soarta celorlalți cinci membri ai echipajului. Sunt oare prinși în interiorul epavei scufundate? E drept că speranțele se diminuează cu fiecare minut care trece, însă operațiunea este în plină desfășurare.

Timpul este critic.

Scafandrii au început deja căutările subacvatice, misiunea lor fiind esențială pentru a localiza posibilele victime captive în corpul remorcherului. Până la urmă, de acțiunile lor depinde găsirea celorlalți marinari, iar toate eforturile se concentrează acum în această direcție.

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