Remorcher scufundat în Portul Midia – un marinar resuscitat, alți 5 sunt căutați

O tragedie a avut loc miercuri dimineață în Portul Midia. Un remorcher s-a scufundat la Dana 1, declanșând o operațiune de salvare de amploare, după ce o persoană a fost scoasă din apă și este resuscitată, iar alți cinci membri ai echipajului sunt încă de negăsit.

Alertă maximă în port

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea au fost sesizați în jurul orei 09:54 despre scufundarea ambarcațiunii. Primele informații indicau o situație dramatică: un remorcher s-a scufundat complet, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane. La scurt timp, un prim membru al echipajului a fost adus la cheu, medicii luptându-se în aceste momente să îl readucă la viață.

Desfășurare impresionantă de forțe

Imediat, la fața locului a fost mobilizată o forță de intervenție considerabilă. A fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă. Iar elicopterul SMURD a ajuns rapid în zonă pentru a oferi suport aerian și medical de urgență.

Intervenția este susținută de un echipaj SMURD B, o mașină de stingere, o ambarcațiune și, important, echipa de scafandri a ISU (singurii specializați pentru astfel de căutări). Pe lângă aceste forțe, trei ambulanțe de la Serviciul Județean sunt prezente pentru a acorda primul ajutor eventualelor victime.

Soarta celorlalți marinari, incertă

Marea necunoscută rămâne soarta celorlalți cinci membri ai echipajului. Sunt oare prinși în interiorul epavei scufundate? E drept că speranțele se diminuează cu fiecare minut care trece, însă operațiunea este în plină desfășurare.

Timpul este critic.

Scafandrii au început deja căutările subacvatice, misiunea lor fiind esențială pentru a localiza posibilele victime captive în corpul remorcherului. Până la urmă, de acțiunile lor depinde găsirea celorlalți marinari, iar toate eforturile se concentrează acum în această direcție.