Remorcherul scufundat la Midia avea inspecția făcută pe 16 ianuarie 2026

Un remorcher aparținând companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat miercuri dimineață, în jurul orei 8:40, în timpul unor manevre de asistență pentru un tanc petrolier. Tragedia, soldată cu morți și dispăruți, a avut loc la terminalul off-shore din Portul Midia. În replică, reprezentanții Rafinăriei Petromidia au transmis detalii despre starea tehnică a navei.

Istoricul inspecțiilor remorcherului Astana

Potrivit informațiilor oficiale, remorcherul Astana trecuse recent prin mai multe verificări tehnice. E drept că, pe hârtie, totul pare în regulă. Ultima inspecție pentru menținerea certificatului de clasă avusese loc pe 16 ianuarie 2026. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este cum a fost posibil, până la urmă, un astfel de dezastru, având în vedere aceste controale.

Compania oferă un istoric detaliat. „Construit în 2006, remorcherul a trecut prin multiple procese de recertificare şi revizie, ultima fiind efectuată în iunie 2025, când au fost realizate toate lucrările necesare pentru funcţionarea în condiţii de optime de siguranţă. Ultima inspecţie efectuată în vederea menţinerii certificatului de clasă, realizată de către societatea de clasificare navală Bureau Veritas, a avut loc la data de 16 ianuarie 2026. si, remorcherul a fost inspectat de Autoritatea Navală Română în 10 septembrie 2025, toate elementele mecanice şi tehnice fiind certificate de autorităţi competente în domeniu”, reiese din comunicatul transmis de Petromidia.

Mai mult, nava era autorizată să participe la toate tipurile de operaţiuni specifice la terminalul off-shore, fiind implicată în sute de astfel de operaţiuni, inclusiv în asistenţa tancurilor petroliere de mare tonaj (tip AFRAMAX).

Tragedia de la 8,6 kilometri în larg

Accidentul s-a produs la terminalul situat la 8,6 kilometri în largul Portului Midia. Imediat după ce remorcherul s-a scufundat, autoritățile au fost alertate și la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

La scurt timp a fost scoasă la mal o persoană.

Din nefericire, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul după încercările de resuscitare.

Bilanț sumbru și o anchetă în curs

Bilanțul este unul tragic. Ulterior, scafandrii militari au reușit să recupereze din epava scufundată trupul unui al doilea marinar. Dar alți trei membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți și căutați de echipele de salvare.

Cercetările privind cauzele producerii accidentului naval se fac acum sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.