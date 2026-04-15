Grupul francez Renault, proprietarul Dacia, a demarat un proces amplu de reorganizare ce ar putea duce la eliminarea a până la 2.400 de posturi din inginerie la nivel global. Măsura, care vizează o reducere de 15-20% din totalul de aproximativ 12.000 de ingineri, vine pe fondul presiunii tot mai mari din partea producătorilor chinezi și ar putea afecta direct operațiunile din România.

Presiunea chineză dictează ritmul

Noua strategie a grupului, anunțată de CEO-ul Francois Provost, urmărește creșterea competitivității prin reducerea costurilor și accelerarea dezvoltării de noi modele. Până la urmă, de ce face Renault această mutare? Răspunsul stă în decalajul față de rivalii chinezi, care reușesc să lanseze mașini într-un timp mult mai scurt și la costuri mare mai mici.

Iar pentru a recupera teren, planul francezilor presupune procese de dezvoltare mai rapide, utilizarea extinsă a inteligenței artificiale și o digitalizare accelerată. Asta duce, inevitabil, la reducerea echipelor tradiționale de inginerie. Practic, industria auto intră într-o nouă etapă, în care viteza și eficiența devin mai importante decât dimensiunea echipelor.

Centrul de la Titu, în zona de risc

Restructurarea ar putea lovi și în România. În centrul atenției se află Centrul Tehnic de la Titu, unul dintre cele mai importante hub-uri de inginerie ale grupului Renault. Complexul, esențial pentru Renault Technologie Roumanie (RTR), se întinde pe circa 350 de hectare și este implicat direct în dezvoltarea și testarea modelelor Dacia și Renault.

Vorbim despre o facilitate impresionantă, ce include zeci de laboratoare, simulatoare, un atelier de prototipuri și peste 32 de kilometri de piste de testare. Numai că, în contextul noii strategii, astfel de centre vor fi supuse unei presiuni uriașe de a livra rezultate mai rapid, dar cu resurse mai puține.

Probleme și la producție în Mioveni

Dar problemele nu se opresc la inginerie. Apar semnale îngrijorătoare și din zona de producție, unde aproximativ 1.200 de angajați de la Dacia Mioveni ar putea fi disponibilizați în 2026. Motivul? Relocarea unor proiecte către fabrici din Turcia și Slovenia.

Situația este complexă.

Sindicatul Dacia a tras deja un semnal de alarmă și avertizează că mutarea producției în alte țări „golește” treptat uzina din România. Asta se întâmplă în ciuda faptului că fabrica de la Mioveni funcționează la capacitate maximă, cu o producție zilnică de aproximativ 1.300 de mașini.

O industrie în plină transformare

Decizia Renault, să fim serioși, nu este un caz izolat, ci face parte dintr-un trend global. Producătorii chinezi devin tot mai agresivi pe piața globală, în timp ce electrificarea și digitalizarea schimbă radical regulile jocului, reducând nevoia de forță de muncă tradițională. cifrele anunțate de Renault sunt următoarele:

Număr total ingineri: ~12.000

Posturi vizate pentru eliminare: până la 2.400

Procent reducere: 15% – 20%

Perioadă de implementare: 2 ani

Pentru România, riscurile sunt clare: presiune pe locurile de muncă din inginerie, o posibilă reducere a rolului țării în lanțul global de producție și relocarea unor activități către piețe considerate mai competitive. Pe termen mediu, însă, centrele cu adevărat performante – precum cel de la Titu (unul dintre pilonii RTR) – ar putea rămâne relevante dacă reușesc să se adapteze rapid la noile cerințe tehnologice.