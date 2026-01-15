Pacienții bolnavi de cancer își vor păstra prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță, a precizat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Conform declarațiilor oficialului, citate de Adevărul, rapiditatea cu care pacienții oncologici beneficiază de servicii precum RMN sau computer tomograf nu se va modifica.

Accesul pacienților oncologici la investigații

Pacienții oncologici vor avea în continuare acces la investigații imagistice complexe într-un interval scurt, a explicat Alexandru Rogobete. Această abordare este necesară pentru monitorizarea constantă a evoluției bolii. „Pacienții de oncologie beneficiază de investigațiile de imagistică RMN, de exemplu, sau computer tomograf sau alte investigații de înaltă performanță în termenul de 5 zile, pentru că în cazul oncologiei se fac investigații seriate, adică se monitorizează tumora prin imagistică constant”, a afirmat ministrul la Antena 3 CNN. Pentru a ilustra frecvența procedurilor, el a oferit un exemplu: „Este nevoie și de 20 de computere tomografe, de exemplu, pentru un pacient oncologic care a făcut o cură de chimioterapie”. Ministrul a reafirmat că pentru acești pacienți regulile rămân aceleași: „În zona oncologiei nu se schimbă absolut nimic, rămân cu aceeași prioritate ca timp”.

Noi reguli pentru alte boli cronice prin programul Monitor

O abordare similară, bazată pe protocoale medicale, se va aplica și în cazul altor programe naționale, precum cele pentru diabet sau cardiologie, a menționat ministrul Sănătății. Ghidurile medicale stabilesc o frecvență anume pentru evaluările periodice. „Protocoalele și ghidurile medicale recomandă o investigație pe an, adică recomandă investigații de înaltă performanță o dată pe an”, a spus Rogobete. Aceste evaluări anuale, recomandate de medici, vor fi decontate prin programul „Monitor”. „Ori aceste investigații, care sunt recomandate de către protocoale, și anume o dată pe an, se vor deconta din programul Monitor”, a adăugat ministrul. Potrivit datelor publicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pacienții cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, cerebrovasculare, neurologice sau boală cronică renală pot face o singură investigație de înaltă performanță (RMN, CT) pe an, în termen de 5 zile de la cerere. Celelalte investigații necesare se vor face pe bază de programare, în limita contractului încheiat de furnizorul de servicii medicale.

Urgențele și investigațiile suplimentare, tratate separat

Ministrul Alexandru Rogobete a clarificat că urgențele medicale sunt tratate diferit și au prioritate absolută, indiferent de noile reguli. „Dar și aici vreau să subliniez: dacă apare o urgență medicală, evident că pacientul are prioritate, fiind urgență”, a precizat el. Dacă un medic specialist consideră necesară o investigație suplimentară față de cea anuală, pentru a reevalua starea unui pacient, aceasta se va putea efectua. Procedura nu va fi refuzată, ci se va desfășura în mod programat. „Iar dacă se recomandă investigație suplimentară față de cea obligatorie odată pe an pentru reevaluarea și evoluția bolii, ea se va face într-un ritm programat”, a confirmat Rogobete.

Scopul măsurii: alinierea la protocoale și stoparea abuzurilor

Noile reglementări nu urmăresc să limiteze accesul pacienților la servicii, ci să alinieze decontările la protocoalele medicale și să elimine practicile nejustificate, a subliniat ministrul. „Nu este împotriva pacienților. Dar gândiți-vă faptul că nu a existat această reglementare care să țină cont și de ghidurile și protocoalele medicale”, a argumentat acesta. Potrivit lui Rogobete, absența unor reguli clare a permis apariția unor abuzuri în sistemul sanitar. „Au existat o serie de abuzuri, RMN-uri peste RMN-uri, computere tomografe peste computere tomografe la pacienți care nu aveau indicație medicală de așa ceva. Or, este problema”, a detaliat ministrul Sănătății.

Cine poate beneficia de programul Monitor

Alexandru Rogobete a explicat cui i se adresează programul „Monitor”. Acesta este conceput exclusiv pentru pacienții deja diagnosticați cu o boală cronică și care sunt înscriși într-un program național de sănătate. O persoană care nu are un diagnostic stabilit nu poate accesa facilitățile programului. „Dacă un pacient nu și-a descoperit boala oricum nu beneficia de programul Monitor, pentru că programul Monitor este destinat pacienților incluși în programele naționale de sănătate, adică cei diagnosticați”, a afirmat Rogobete. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor acoperite pentru persoanele înscrise în aceste programe, începând cu 1 ianuarie 2026. Lista include detalii despre decontarea investigațiilor imagistice prin biletele de tip „Monitor”.