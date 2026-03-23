O româncă în vârstă de 31 de ani, arestată săptămâna trecută pentru o presupusă tentativă de a intra într-o bază de submarine nucleare din Scoția, a fost eliberată fără a fi pusă sub acuzare. Partenerul ei, un iranian de 34 de ani, a fost si eliberat, însă cazul său rămâne deschis pentru investigații suplimentare.

Reținere la o bază strategică

Totul a început joia trecută. Atunci, poliția scoțiană a reținut două persoane care ar fi încercat să pătrundă în Baza Navală HM Clyde, situată pe coasta de vest a Scoției. Este vorba despre o româncă în vârstă de 31 de ani și un cetățean iranian, în vârstă de 34 de ani. Inițial, autoritățile anunțaseră sâmbătă că cei doi urmează să se prezinte luni în fața instanței din Dumbarton.

O turnură neașteptată în instanță

Numai că, odată ajunși în fața justiției, lucrurile au luat o altă turnură. Procuratura publică din Scoția a transmis luni un comunicat care a clarificat situația. În cazul româncei, s-a decis că „nu ar trebui să existe proceduri judiciare”. E drept că procurorii și-au rezervat dreptul de a merge mai departe dacă apar dovezi suplimentare.

Dar ce s-a întâmplat, până la urmă, cu partenerul ei? Ei bine, comunicatul a adăugat că bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost „eliberat din arest în aşteptarea unor anchete suplimentare şi nu s-a prezentat în instanţă”.

Cazul împotriva lui rămâne deschis.

Context geopolitic, mai fierbinte ca oricând

Incidentul nu este deloc unul banal, mai ales dacă ne uităm la contextul internațional. Arestarea celor doi a avut loc la doar trei săptămâni de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului. Și, deși Marea Britanie nu a participat direct la atacurile asupra Iranului, forțele sale militare au fost implicate activ, doborând rachete și drone iraniene în regiunea Golfului.

Iar locația nu pare aleasă la întâmplare. Baza Navală HM Clyde este considerată esențială pentru securitatea Marii Britanii (găzduind întreaga flotă de submarine nucleare a țării), alături de submarinele sale de atac. Orice breșă de securitate aici este tratată, clar, cu maximă seriozitate.