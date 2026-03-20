Rusia a pus pe masă Statelor Unite o propunere de acord care a stârnit valuri de îngrijorare în capitalele europene. Moscova s-ar oferi să înceteze schimbul de informații cu Iranul, dar numai dacă Washingtonul taie la rândul său sprijinul similar acordat Ucrainei. Oferta, e drept, a fost respinsă de americani.

Detaliile unei oferte respinse

Propunerea a fost făcută săptămâna trecută, la Miami, în cadrul negocierilor dintre trimisul rus Kirill Dmitriev și reprezentanții administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Rusia a propus oprirea schimbului de informații cu Iranul, inclusiv partajarea coordonatelor militare americane din Orientul Mijlociu. Condiția? Washingtonul să înceteze transmiterea de informații către Ucraina.

Numai ca Statele Unite au respins-o, potrivit unor surse familiarizate cu negocierile.

Europa, alarmată de jocurile bilaterale

Simpla existență a acestei oferte a stârnit însă îngrijorare în rândul diplomaților europeni. Un diplomat al UE a calificat propunerea drept „scandalosă”. Teama principală este că Moscova caută de fapt un acord bilateral cu Washingtonul, unul care lasă Europa complet pe margine. V-ați gândit vreodată cum ar arăta continentul nostru dacă marile puteri ar negocia peste capul său? Aceste îngrijorări vin pe fondul unor tensiuni transatlantice tot mai acute.

Trump atacă NATO

În paralel cu aceste discuții, Donald Trump și-a exprimat furia față de refuzul aliaților de a trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz. Vineri, el i-a criticat dur pe aliații săi din NATO, numindu-i „lași”.

Și a adăugat un avertisment clar: „vom ȚINE MINTE!”

Lucrurile stau și mai prost dacă ne uităm la anunțul de joi al Kremlinului, care a confirmat că negocierile de pace privind Ucraina, mediate de SUA, au fost „suspendate”.

Miza reală a informațiilor

Schimbul de informații a rămas, practic, ultimul pilon solid al sprijinului american pentru Ucraina, în condițiile în care Washingtonul a redus deja alte forme de ajutor.

Nu e prima dată când apar probleme.

Washingtonul a întrerupt temporar aceste schimburi și anul trecut, după întâlnirea tensionată dintre Trump și Zelensky la Casa Albă (o oprire care a declanșat agitație în rândul aliaților). Dar de ce ar vrea SUA ca Rusia să nu mai ajute Iranul? Ei bine, cooperarea militară dintre Moscova și Teheran s-a extins de la începutul războiului, Rusia furnizând imagini din satelit și tehnologie de drone pentru a ajuta Iranul să țintească forțe americane din regiune. Kremlinul, fireste, a negat aceste informații.