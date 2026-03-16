Rusia anunță doborârea a 145 de drone ucrainene care vizau Moscova

Autoritățile de la Moscova au anunțat luni un atac major cu drone lansat de Ucraina în weekend, susținând că peste 100 de aparate de zbor kamikaze au fost interceptate. Valuri succesive de drone cu rază lungă de acțiune au fost doborâte de apărarea antiaeriană în drumul lor spre capitala Rusiei, o metropolă cu o populație de aproximativ 22 de milioane de locuitori.

Valuri de drone asupra capitalei

Cifrele oficiale variază. Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, peste 100 de drone au fost neutralizate în decurs de doar două zile. Numai că o sursă din Ministerul Apărării, citată de agenția TASS, ridică miza și vorbește despre cel puțin 145 de drone doborâte doar peste noapte. Cel mai mare număr de interceptări s-a înregistrat în regiunea Moscovei, cu 53 de drone, dintre care 46 se îndreptau direct spre capitală, conform raportului de război de luni dimineață.

Pe fondul acestui atac masiv, organismul de supraveghere a aviației din Rusia a declarat că principalele aeroporturi din Moscova au impus restricții de zbor.

Harta atacurilor extinse

Dar atacurile nu s-au limitat la capitală. Au fost vizate numeroase alte regiuni, desenând o hartă a unei ofensive de anvergură. Peste noapte, 38 de drone au fost doborâte deasupra regiunii de frontieră Briansk, 11 în Iaroslavl, opt în Kaluga și alte șapte în regiunea Smolensk, la granița cu Belarus.

Iar lista nu se oprește aici. Au fost raportate atacuri și în regiunile Rostov, Tver, Kostroma, Voronej, Ulianovsk, Volgograd, Saratov, Krasnodar, dar și în peninsula ucraineană Crimeea (anexată ilegal de Rusia).

Rafinăriile, ținte strategice

Dincolo de țintele militare sau administrative, se pare că infrastructura energetică a devenit o prioritate. V-ați întrebat de ce? Luni, drone ucrainene au lovit din nou o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, situată la Marea Azov. Atacul a provocat un incendiu la rafinăria din orașul Labinsk, însă, din fericire, serviciile de urgență nu au raportat victime.

Nu este un incident izolat. Această acțiune vine după ce o altă rafinărie importantă din regiune, Tihorețk-Nafta, fusese lovită joi și sâmbătă. Se pare că, de când a devenit clar că Rusia profită de creșterea prețurilor petrolului, ucrainenii și-au intensificat atacurile asupra rafinăriilor și infrastructurii energetice rusești.

Ucraina, în schimb, nu a făcut niciun comentariu imediat.

Reacția Kremlinului

Escaladarea atacurilor a pus în alertă conducerea de la Kremlin. Ca răspuns direct, președintele rus Vladimir Putin a dedicat reuniunea Consiliului Securității Rusiei de vinerea trecută tocmai acestei probleme: apărarea infrastructurii critice a țării.