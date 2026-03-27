Rusia a anunțat oficial că va interzice exporturile de benzină începând cu data de 1 aprilie, o măsură menită să stabilizeze piața internă. Vicepremierul rus Alexander Novak a confirmat că a solicitat Ministerului Energiei să pregătească proiectul legislativ necesar, interdicția urmând să fie în vigoare până pe 31 iulie.

Explicațiile oficiale ale Moscovei

La prima vedere, decizia pare legată de contextul internațional. Alexander Novak a declarat că „turbulenţele de pe piaţa globală a ţiţeiului şi produselor petroliere, cauzate de criza din Orientul Mijlociu, duc la fluctuaţii semnificative de preţ.”

Iar cererea externă pentru resursele rusești nu dă semne de încetinire. Ba chiar, Novak a subliniat că „în acelaşi timp, cererea ridicată pentru resursele de energie ale Rusiei din partea pieţelor externe rămâne un factor pozitiv.” Guvernul de la Moscova a încercat să calmeze spiritele, transmițând că „volumele de ţiţei procesate rămân la nivelul de anul trecut, asigurând aprovizionarea stabilă cu produse petroliere.”

Deficitul intern și atacurile ucrainene

Dar stau lucrurile chiar așa de simplu? V-ați întrebat care ar putea fi motivele nedeclarate? Nu de puține ori, realitatea de pe teren este mai complicată. Anul trecut, mai multe regiuni din Rusia, dar și părți din Ucraina aflate sub controlul Moscovei, s-au confruntat cu un deficit serios de benzină.

Această criză a fost alimentată de doi factori principali: intensificarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești și cererea sezonieră crescută de combustibili. Până la urmă, pare că autoritățile încearcă să prevină o repetare a scenariului din 2025.

O strategie deja cunoscută

Nu este prima dată când Rusia recurge la o astfel de măsură.

Moscova a impus în mod repetat reduceri la exporturile de benzină și motorină tocmai pentru a ține sub control prețurile la pompă pe plan intern și pentru a rezolva problemele de aprovizionare.

Impactul în cifre

Pentru a înțelege amploarea deciziei, hai să vedem cifrele. Anul trecut, Rusia a exportat aproape cinci milioane de tone metrice de benzină. Asta înseamnă, conform surselor din industrie, un volum de aproximativ 117.000 de barili pe zi (bpd) care, de la 1 aprilie, vor dispărea de pe piețele externe.