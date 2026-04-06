Rusia a dezvăluit un robot de luptă experimental, înarmat cu un sistem de obuze cu tragere rapidă, capabil să „încarce și să tragă fără nicio intervenție umană”. Mașina de luptă, denumită sistemul robotic terestru Kurier, a fost filmată pentru prima dată în timpul unor teste cu foc real, arătând o capacitate de reîncărcare automată în doar cinci secunde.

Un robot de luptă complet automatizat

În videoclipul apărut public, robotul îndesat, pe șenile, este văzut rotindu-și turela într-un câmp de zăpadă înainte de a declanșa o serie de cartușe de mortar de 82 mm asupra unei ținte de antrenament îndepărtate. Imediat după tragere, un braț mecanic automat intră în acțiune, introducând rapid cartușe noi în tub. E drept că tehnologia pare desprinsă din filme.

Iar ciclul de reîncărcare durează aproximativ cinci secunde, fără a fi nevoie de soldați umani în apropierea armei. Sistemul este conceput să funcționeze de la distanță pe câmpul de luptă și, potrivit primelor informații, ar putea fi desfășurat în curând în Ucraina.

Misterul modulului Bagulnik-82

Împreună cu robotul Kurier a fost prezentat și modulul de mortar Bagulnik-82, care nu fusese dezvăluit public până acum. Analiștii militari cred că este probabil bazat pe obuzierul ușor 2B24 de 82 mm, deja în dotarea armatei ruse. Numai că amploarea automatizării ar putea indica un sistem complet nou, special conceput pentru utilizarea robotică.

Cum vine asta, un război purtat de la distanță, fără oameni pe linia de tragere? Această dezvoltare ar putea semnala o nouă etapă a conflictului.

Contextul sângeros al dezvăluirii

Dar dincolo de tehnologia rece, realitatea de pe front este complet diferită. Prezentarea noului robot vine la scurt timp după ce un atac cu drone rusești asupra orașului portuar Odesa a ucis două femei și un copil de 2 ani. Atacul nocturn a provocat pagube mari unui bloc de apartamente, iar salvatorii au scos patru persoane de sub dărâmături.

Unsprezece persoane au fost spitalizate, inclusiv o femeie însărcinată și doi copii, cel mai mic având sub un an, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit Națiunilor Unite, Rusia a ucis peste 15.000 de oameni în zonele civile din Ucraina de la începutul invaziei.

Cifrele vorbesc de la sine.

Și asta nu e tot. Doar în ultima săptămână, conform lui Zelenski, Rusia a lansat asupra Ucrainei peste 2.800 de drone de atac, aproape 1.350 de bombe de planare și peste 40 de rachete de diferite tipuri.

Atacuri neîncetate în sud și asupra infrastructurii

În paralel, bombardamentele continuă. În orașul Herson din sud, un atac rusesc a ucis o femeie în vârstă. Alte trei femei (cu vârste de 86, 79 și 44 de ani) au fost spitalizate, a confirmat Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale. Femeile rănite au suferit răni de șrapnel, comoții cerebrale, leziuni de explozie și traumatisme craniene.

Rusia a vizat, si, rețeaua electrică a Ucrainei, barajele de peste noapte lovind infrastructura energetică din regiunile Cernihiv, Sumi, Harkov și Dnipro, a mai precizat Zelenski.