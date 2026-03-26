Rusia este pe punctul de a finaliza un transport complex către Iran, care include drone de atac îmbunătățite, medicamente și alimente. Potrivit serviciilor de informații occidentale, această mișcare reprezintă prima dovadă concretă că Moscova este dispusă să ofere sprijin militar letal direct Teheranului în contextul tensiunilor regionale.

Sprijin militar și informațional

Discuțiile secrete la nivel înalt între oficiali ruși și iranieni au demarat la doar câteva zile după atacurile lansate de Israel și Statele Unite asupra Teheranului. Procesul de livrare a început la începutul lunii martie și este programat să se încheie până la finalul acesteia. Iar Moscova are relații strânse cu Teheranul, oferindu-i deja sprijin esențial, inclusiv imagini din satelit, date de țintire și informații militare.

Întrebat despre aceste livrări, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avut o reacție calculată. „Există foarte multe informații false în circulație în acest moment. Un lucru este adevărat, continuăm dialogul cu conducerea iraniană.”

Dincolo de declarațiile oficiale, un oficial occidental de rang înalt susține că Rusia nu intervine doar pentru a susține capacitățile militare ale Iranului. Miza ar fi și contribuția la stabilitatea politică a regimului de la Teheran. Săptămâna trecută, Rusia a anunțat că a trimis deja peste 13 tone de medicamente în Iran, via Azerbaidjan.

Drone mai bune, nu mai multe

Iranul a transformat dronele de atac într-un element central al strategiei sale militare, lansând peste 3.000 de unități de la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Le poate produce la costuri reduse. Și totuși, de ce ar avea nevoie de drone din Rusia? V-ați putea întreba.

Lucrurile stau puțin diferit. Antonio Giustozzi, cercetător la Royal United Services Institute, explică foarte clar situația, citând surse din cadrul Gărzii Revoluționare iraniene: „Nu au nevoie de mai multe drone. Au nevoie de drone mai bune. Sunt interesați de capabilități mai avansate.”

Rusia produce încă din 2023 drone de atac bazate pe modele iraniene, pe care le-a modificat substanțial pentru a face față apărării antiaeriene din Ucraina. Un oficial din domeniul securității a adăugat că Moscova ar putea livra modele precum Geran-2, o variantă îmbunătățită bazată pe drona iraniană Shahed-136.

Tehnologie rusă pentru eficiență iraniană

Teheranul ar putea dori să analizeze aceste drone pentru a-și îmbunătăți propriile sisteme, consideră Nicole Grajewski, profesor la Sciences Po din Paris și specialistă în relația Rusia-Iran. Până la urmă, tehnologia rusă ar putea crește eficiența atacurilor iraniene.

„Rușii au îmbunătățit mare dronele Shahed, inclusiv motoarele, sistemele de navigație și capacitățile de anti-bruiaj. Aceste sisteme sunt deja mai avansate decât cele produse în Iran”, a declarat Grajewski.

O mișcare pur strategică.

Între timp, Israelul pare să fi luat notă de aceste transferuri, vizând săptămâna trecută o rută importantă de transport militar între Rusia și Iran, pe Marea Caspică.

Linia roșie a lui Putin

Dar sprijinul Moscovei are o limită clară. Teheranul a cerut Rusiei și capacități avansate de apărare aeriană, însă Vladimir Putin a refuzat categoric să trimită sisteme antiaeriene S-400, printre cele mai performante din arsenalul rusesc. Motivul? O decizie menită să nu tensioneze relațiile cu Donald Trump și Casa Albă.

Mai există și o problemă practică. Armata iraniană ar avea nevoie de antrenament și instruire pentru a opera sistemele S-400. Asta ar însemna (cel puțin inițial) ca echipajele rusești să fie cele care ar viza, în condiții de luptă, avioane americane – o escaladare pe care Kremlinul nu și-o dorește.

În schimb, un alt acord secret pare să fi fost încheiat. În februarie, s-a relatat că Iranul ar fi semnat un contract cu Rusia pentru a primi 500 de lansatoare portabile Verba și 2.500 de rachete 9M336. Tranzacția, estimată la aproximativ 500 de milioane de euro, se va desfășura pe parcursul a trei ani și vizează rachete lansate de pe umăr, capabile să doboare avioane, drone sau rachete care zboară la joasă altitudine.