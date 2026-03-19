General-maiorul Zulfat Nigmatzianov, acuzat public de propriii soldați că organizează atacuri sângeroase de tip „valuri umane” și că falsifică rapoartele de pe front, a fost numit adjunct al comandantului Corpului 11 al armatei ruse. Unitatea este activă în zona Sumî din Ucraina, iar numirea sa ridică mari semne de întrebare.

Promovare după un scandal public

Controversa legată de Nigmatzianov a izbucnit încă din noiembrie 2024. Atunci, soldații din Divizia 67 de Infanteriști Motorizați au filmat un apel video direct către ministrul rus al apărării. În înregistrare, aceștia își acuzau comandanții că falsificau sistematic rapoartele despre „succesele” de pe front și că ordonau atacuri frontale fără niciun sprijin de artilerie. Practic, îi trimiteau la moarte sigură doar pentru a crea impresia unor rapoarte favorabile. Cum vine asta? Ei bine, responsabil direct era considerat chiar Nigmatzianov, la acea vreme comandantul diviziei.

Iar în loc să fie cercetat sau pedepsit, generalul rus a fost mai întâi transferat la comanda Diviziei 71 de Infanteriști Motorizați. Apoi, în februarie 2026, a fost ridicat la rangul de general-maior. Recent, a urmat o nouă promovare, la nivel de corp de armată, ca adjunct al comandantului Corpului 11, cu sediul în regiunea Kaliningrad.

O „sentință la moarte”

O veste proastă pentru soldații ruși.

Armata ucraineană, prin Corpul 14, a comentat ironic această mutare, catalogând-o drept o veste bună pentru Ucraina și una teribilă pentru militarii ruși. V-ați fi așteptat la altceva? „Numirea general-maiorului Zulfat Nigmatzianov drept adjunct al comandantului Corpului 11 nu întărește trupele ruse – reprezintă doar o altă sentință la moarte pentru soldații ruși care operează acum în zona Sumî”, au transmis oficialii militari ucraineni.

Potrivit acestora, metodele lui Nigmatzianov sunt cunoscute și nu pun deloc accent pe protejarea personalului sau pe manevre strategice complexe. Specialitatea sa, susțin ucrainenii, este crearea de rapoarte care exagerează progresele – rapoarte care indică un avans de 300-500 de metri, în timp ce hărțile arată doar cimitire improvizate în satele rusești.

Tiparul „selecției negative”

Parcursul lui Nigmatzianov reflectă un tipar mai larg al Kremlinului, pe care ucrainenii îl numesc „selecție negativă” (un tipar în care loialitatea politică sau toleranța față de eșecuri primează în fața competenței pe câmpul de luptă). Logica pare simplă, deși cinică. „Cu cât un comandant este asociat cu mai multe scandaluri și pierderi inutile, cu atât funcția lui devine mai importantă”, au scris militarii ucraineni.

Și, până la urmă, parcursul lui Nigmatzianov pare să confirme acest tipar. Rusia a folosit în mod repetat tactici de atacuri de tip „valuri umane” sau „asalturi cu carne de tun” pe tot parcursul războiului, de la Bahmut la Avdiivka. Aceste operațiuni, în care infanteria slab susținută este trimisă împotriva pozițiilor fortificate, au costuri umane devastatoare.

Unitățile aflate acum sub comanda Corpului 11, inclusiv Regimentul 7 de Infanteriști Motorizați, precum și grupurile de asalt Sever, continuă deja atacurile în mai multe sectoare din regiunea Sumî, sub noua conducere.