Sadiq Khan cere anularea Brexit-ului 54% dintre britanici îl susțin

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a aruncat o adevărată bombă politică, cerând ca Partidul Laburist, aflat la guvernare, să readucă Marea Britanie în Uniunea Europeană. Numai ca reacția de la Downing Street, din partea propriului său partid, a venit prompt și a fost una de respingere categorică, invocând promisiunile făcute în campania electorală.

Planul în doi pași al primarului

Într-un interviu acordat publicației italiene La Repubblica, primarul laburist a detaliat o strategie clară. El vrea ca Marea Britanie să reintre în uniunea vamală și pe piața unică a UE chiar în timpul acestei legislaturi.

„Ar trebui să ne reîntregim în uniunea vamală în timpul acestei legislaturi… ar trebui să ne reîntregim în piața unică. Ar trebui să încercăm să facem acest lucru în timpul acestei legislaturi”, a declarat Khan pentru ziar.

Iar acesta ar fi doar primul pas. Pentru următoarele alegeri generale, Sadiq Khan propune un angajament și mai ferm în programul electoral. „Și apoi ar trebui, ca Partid Laburist, să luptăm la următoarele alegeri generale cu un angajament clar în programul electoral: un vot pentru Partidul Laburist înseamnă că ne-am reîntregit în Uniunea Europeană.”

Khan, al cărui oraș (Londra) a votat masiv pentru rămânerea în UE în 2016, a insistat că pagubele economice provocate de Brexit fac reintegrarea Regatului Unit în blocul comunitar „inevitabilă”.

Guvernul Starmer trage frâna de mână

Dar răspunsul oficial de la sediul guvernului nu s-a lăsat așteptat. Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Keir Starmer a respins apelul primarului Londrei, afirmând că promisiunile din programul electoral rămân în picioare.

„Liniile roșii ale guvernului, stabilite în programul electoral, rămân valabile,” a declarat acesta joi, în cadrul unei conferințe de presă la Westminster.

Purtătorul de cuvânt a adăugat că programul electoral este valabil „pe durata mandatului parlamentului”. Când jurnaliștii au insistat cu privire la planurile de viitor, răspunsul a fost la fel de tranșant: „Nu vom scrie aici programul electoral pentru următoarele alegeri.”

Un subiect încă tabu

Până la urmă, de ce atâta prudență din partea guvernului? Sadiq Khan este cea mai înaltă personalitate din Partidul Laburist care abordează atât de direct subiectul reintegrării în UE, o problemă considerată încă un subiect politic tabu la Westminster.

Poziția oficială a premierului Keir Starmer a exclus reintegrarea în uniunea vamală a UE, pe piața unică sau reintroducerea liberei circulații a persoanelor. E drept că, mai recent, cancelarul Rachel Reeves a declarat că Marea Britanie ar trebui să se alinieze la normele UE în domeniile în care este în interesul său economic. Guvernul negociază deja cu blocul comunitar un acord agroalimentar, un acord privind tranzacționarea energiei electrice și unul privind mobilitatea tinerilor, pe lângă consolidarea cooperării în materie de securitate.

Britanicii s-au răzgândit

Dincolo de jocurile politice, opinia publică britanică pare să se fi îndreptat puternic împotriva Brexit-ului în aproape un deceniu de la votul din 2016.

Cifrele vorbesc de la sine.

Hai să vedem ce spune cel mai recent sondaj realizat de YouGov chiar în această săptămână. Potrivit datelor, 54% dintre britanici susțin acum reintegrarea în blocul comunitar, în timp ce doar 34% se mai opun acestei idei. Restul de 12% sunt încă indeciși.