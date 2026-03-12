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Sahara acoperită de zăpadă pentru a 7-a oară în 40 de ani. Localnicii au ieșit la derdeluș

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Sahara acoperită de zăpadă pentru a 7-a oară în 40 de ani. Localnicii au ieșit la derdeluș

O ninsoare rară a transformat complet peisajul din deșertul Sahara, acoperind celebrele dune de nisip din nord-vestul Algeriei cu un strat de zăpadă. Fenomenul a avut loc după ce temperaturile din orașul Ain Sefra au coborât sub punctul de îngheț, creând imagini spectaculoase.

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Contrastul neobișnuit dintre pătura albă și nisipul roșu-portocaliu a fost surprins în fotografii. Potrivit Antena3, zona unde a nins este cunoscută drept „Poarta către Deșert” și se află la o altitudine de aproximativ 1.000 de metri deasupra nivelului mării, în apropierea Munților Atlas.

Un fenomen tot mai frecvent

Deși condițiile climatice din regiune permit ocazional astfel de ninsori, acesta este doar al șaptelea eveniment de acest fel înregistrat în ultimii aproximativ patruzeci de ani. Istoricul arată că zăpada a mai fost consemnată în Ain Sefra în 1979, dar până în 2016 a fost un fenomen foarte rar.

În ultimul deceniu, însă, episoadele de ninsoare în Sahara au devenit mai frecvente. Chiar și așa, fiecare apariție a zăpezii rămâne un eveniment care atrage atenția la nivel mondial.

Bucurie și derdeluș pe dunele de nisip

Ninsoarea a stârnit un entuziasm puternic printre localnici. Mulți dintre ei au mers pe dunele de nisip pentru a se bucura de peisajul neobișnuit de iarnă. Oamenii au profitat de ocazie pentru a face snowboard sau pur și simplu pentru a aluneca pe stratul de zăpadă, transformând dunele într-un derdeluș improvizat.

Zăpada nu va rezista mult timp

Zăpada a format doar un strat subțire la suprafața nisipului, iar meteorologii se așteaptă ca acesta să se topească rapid. Clima deșertică și încălzirea ulterioară fac ca zăpada din această zonă să dispară la scurt timp după ce cade. Cu toate acestea, imaginile surprinse rămân o mărturie a acestui fenomen meteo rar.

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