Guvernul a aprobat majorarea salariului minim brut pe țară la 4.325 de lei lunar, o măsură care va intra în vigoare de la 1 iulie 2026. Decizia va avea un impact direct asupra veniturilor a peste 1,7 milioane de salariați din România.

Hotărârea de Guvern, anunțată joi de Ministerul Muncii, stabilește o creștere de la 4.050 de lei, cât este în prezent. Potrivit Digi24, majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei, cu 125 de lei mai mult.

Cât vor primi angajații în mână

Majorarea netă de 125 de lei se aplică luând în calcul deducerea de 200 de lei. Odată cu această modificare, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră, calculat pentru un program complet de lucru de 166,667 ore în medie pe lună. Ministerul Muncii a precizat că în România beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată 831.382 de salariaţi. În total, de majorarea salariului de bază minim brut pe ţară vor beneficia 1.759.027 salariaţi.

Ministrul Muncii: „Munca trebuie respectată, nu exploatată”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat importanța socială a acestei decizii, afirmând că este o măsură de protecție pentru angajați. „Am luptat pentru creşterea salariului minim pentru că ştiu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viaţa de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit şi care merită să trăiască cu demnitate din munca lor”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că majorarea aduce mai multă siguranță și combate munca la negru. „Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranţă, o putere de cumpărare mai mare şi o barieră împotriva abuzurilor şi a muncii la negru. Am susţinut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecţie şi şansa la un trai mai bun”, a spus Florin Manole, într-un comunicat citat de Agerpres.