Săptămâna de 4 zile și benzina pe cartelă. Criza petrolului forțează statele la măsuri extreme

Războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a aruncat în aer piața petrolului, iar statele dependente de importurile din Orientul Mijlociu sunt forțate să ia măsuri disperate. Guvernul din Sri Lanka a decretat, pe termen nedeterminat, miercurea nelucrătoare pentru angajații de la stat, nu din empatie, ci sub presiunea unei penurii severe de țiței. Blocarea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz a lăsat țara insulară, alături de alte națiuni asiatice, în fața unei crize de carburanți fără precedent.

Săptămâna de lucru de 4 zile, o realitate impusă de criză

O zi liberă în plus sună bine, dar motivul este sumbru. Decizia de a declara miercurea liberă pentru funcționarii din Sri Lanka a fost luată pentru a reduce consumul. „Trebuie să ne pregătim pentru ce e mai rău, în timp ce sperăm că lucrurile vor evolua în bine”, a declarat președintele țării, Anura Kumara Dissanayake. Măsura se aplică tuturor instituțiilor de stat, inclusiv școlilor și universităților, cu excepția serviciilor esențiale. Mai mult, guvernul a îndemnat și companiile private să adopte o zi liberă suplimentară.

Iar Sri Lanka nu este singura. Și în Filipine, oficialii guvernamentali au instituit săptămâna de lucru de patru zile. Scopul este clar: diminuarea consumului de energie al statului cu o cincime. Angajaților li s-a cerut chiar să oprească calculatoarele în timpul pauzei de prânz. În Vietnam, guvernul a mers pe o altă cale, îndemnând populația să lucreze de acasă pe cât posibil.

Fără lift și aer condiționat. Thailanda impune reguli stricte

În Thailanda, lucrurile capătă o turnură și mai drastică. Celor care vin totuși la birou li s-a spus să folosească scările în locul lifturilor. V-ați imaginat vreodată că temperatura aerului condiționat de la serviciu ar putea deveni o problemă națională? Ei bine, în Thailanda este. O recomandare oficială cere ca aerul condiționat din birouri să nu fie setat sub 26 de grade Celsius. Pentru a face față căldurii, lucrătorilor li s-a indicat să renunțe la costum în favoarea cămășilor cu mânecă scurtă.

Ministrul Culturii, Sabida Thaiseth, a explicat simplu raționamentul: „Este o altă modalitate de a ajuta națiunea”. Și e nevoie de ajutor, pe bune. În capitala Bangkok, temperaturile ating 33 de grade Celsius (dar sunt resimțite ca la 40 de grade), iar autoritățile au amenajat deja 300 de centre de răcire și peste 2.800 de puncte de alimentare gratuită cu apă.

India prioritizează gazul pentru gătit, Sri Lanka introduce cartela

India, o națiune cu aproape 1,5 miliarde de locuitori și al doilea cel mai mare importator de GPL din lume, se vede nevoită să aleagă. Gazul petrolier lichefiat (GPL) este acum direcționat cu prioritate către gospodării, pentru gătit, în detrimentul automobilelor sau al industriei ospitalității. Guvernul a comunicat că absoarbe mai mult de jumătate din creșterea prețurilor, dar lipsurile deja se văd în restaurante și hoteluri, unde unele bucătării și-au redus programul sau chiar s-au închis temporar.

Pe lângă asta, guvernele asiatice au trecut la raționalizarea directă a carburanților. Sri Lanka a dat startul, obligând șoferii să se înregistreze pentru un „permis național de combustibil”.

Achizițiile de benzină și motorină sunt acum limitate la 15 litri pe săptămână de persoană.

Coreea de Sud și Japonia umblă la rezervele strategice

În fața crizei, marile puteri economice din regiune reacționează. Coreea de Sud intenționează să elibereze 22,46 milioane de barili din rezervele sale strategice. Mișcarea face parte dintr-o acțiune coordonată de Agenția Internațională a Energiei, care vizează eliberarea a 400 de milioane de barili la nivelul statelor membre pentru a stabiliza piața.

Dar Japonia a și început deja procesul. Guvernul de la Tokio a început să elibereze rezerve de petrol echivalente cu consumul național pentru 45 de zile. Nu este prima dată când se întâmplă asta; ultima dată, Japonia a recurs la o măsură similară în 2022, imediat după invazia Rusiei în Ucraina.