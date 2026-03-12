Săpunaru o atacă pe Diana Șucu după ce l-a numit ‘focă’ pe Virgil Drăghia

Un scandal neașteptat a izbucnit în fotbalul românesc, avându-i în prim-plan pe Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, și pe fostul căpitan al giuleștenilor, Cristi Săpunaru. Acesta din urmă a reacționat public după ce Diana Șucu l-a jignit pe fostul portar al echipei, Virgil Drăghia, declanșând un schimb de replici acide.

Totul a pornit de la o declarație a Dianei Șucu în cadrul emisiunii „FANATIK Rapid”, unde a criticat în termeni duri forma fizică a lui Virgil Drăghia dintr-o perioadă în care acesta apăra poarta Rapidului. Potrivit Fanatik, afirmațiile au provocat o reacție fermă din partea lui Cristi Săpunaru, care i-a luat apărarea fostului său coleg.

Ce a declanșat conflictul: „Arăta ca o focă”

În timpul emisiunii, Diana Șucu și-a amintit de un moment care l-a dezamăgit profund pe soțul său, Dan Șucu. Ea a povestit despre un meci pierdut la Constanța, în care Virgil Drăghia a intrat în poartă în locul titularului accidentat, comparându-l pe sportiv cu o focă din cauza formei sale fizice.

„Mi-aduc aminte că a fost extrem de dezamăgit (n.r. – Dan Șucu). Cred că în primul an sau în al doilea an, când s-a accidentat portarul principal și a intrat portarul de rezervă. Acesta (n.r. – Virgil Drăghia) n-a fost în stare…arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva (n.r. – la un meci pierdut de Rapid la Constanța)”, a declarat Diana Șucu.

Replica lui Săpunaru și răspunsul ironic al lui Drăghia

Afirmațiile au stârnit o reacție imediată din partea lui Cristi Săpunaru, căpitanul Rapidului la acea vreme. Fără a folosi cuvinte, fostul fundaș a postat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Virgil Drăghia în timpul unui meci. Mesajul de susținere a fost întărit de melodia aleasă pentru postare, celebra piesă „The Best”, interpretată de Tina Turner.

Virgil Drăghia, care a plecat de la Rapid în vara anului 2024 și evoluează acum în Liga 3 la Daco Getica, a răspuns și el atacului. Portarul în vârstă de 35 de ani a publicat o fotografie la bustul gol, în care și-a înlocuit fața cu un cap de focă, adăugând un mesaj ironic: „Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”.

Săpunaru, o nouă „înțepătură” pentru soția patronului

Conflictul nu s-a oprit aici. În aceeași emisiune, Diana Șucu s-a arătat deranjată de analiștii sportivi care critică la televizor persoanele cu realizări în sport. „Cred că ar trebui să ne apreciem valorile. Adică, chiar și televiziunile n-ar trebui să mai invite oameni care… Și să le permiți să arunce cu mizerii și cu lături în niște oameni care au făcut niște lucruri excepționale. Sigur, au mai și greșit. Hai să nu ne uităm la partea urâtă și neagră a paharului”, a precizat ea.

Considerându-se vizat, Cristi Săpunaru, în prezent analist sportiv la Digi Sport, a oferit o nouă replică non-verbală. Fostul internațional a postat online două fotografii cu trimitere directă la spusele Dianei Șucu. Într-una apare ridicând trofeul Europa League, câștigat cu FC Porto, iar în cealaltă se află în studioul de televiziune unde lucrează ca analist.