Șase fose septice ilegale, descoperite îngropate pe plajele din Năvodari

Noi instalații ilegale au fost descoperite îngropate direct în nisipul de pe plajele din Năvodari. Descoperirea vine la scurt timp după ce un rezervor de gaz cu o capacitate de mii de litri a fost găsit în aceeași zonă, declanșând un val de controale.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat într-o postare pe Facebook că verificările continuă pe litoral. Potrivit Digi24, inspectorii au găsit noi construcții ilegale, dar de această dată nu a mai fost vorba de rezervoare de gaz. „Ce credeţi? Inspectorii ABA Dobrogea-Litoral au descoperit, împreună cu specialiştii ISU Dobrogea şi cu echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Constanţa, noi instalaţii îngropate ilegale. Din fericire nu au mai fost identificate rezervoare de gaz”, a scris Diana Buzoianu.

Ce au găsit autoritățile în nisip

În locul rezervoarelor de combustibil, echipele de control au identificat mai multe fose septice ascunse sub nisip. Ministrul Mediului a oferit detalii precise despre numărul și locația acestora, confirmând că o parte dintre ele au fost deja scoase la suprafață.

„Vorbim deja de 3 fose identificate care fuseseră îngropate pe plajele din Năvodari şi 3 identificate pe plaja Margona. Deja o parte din ele au fost scoase de echipele de intervenţie. Urmează să fie luate măsuri pentru toate aceste situaţii”, a precizat ministrul.

„Un domeniu tratat ca vestul sălbatic”

Diana Buzoianu a criticat dur modul în care a fost administrat litoralul românesc, afirmând că situația actuală este rezultatul unei lipse de respect față de lege. Ea a descris plajele ca fiind „un domeniu care a fost tratat ca vestul sălbatic”.

Oficialul a transmis un avertisment ferm către operatorii economici care desfășoară activități în zonă, subliniind că autoritățile nu vor mai tolera astfel de practici. „Nu vom accepta asta pe viitor. În toate cazurile operatorii economici vor suporta consecinţele legale. Legea e lege pentru toţi. Acţiunile de control şi de verificare continuă şi zilele următoare pe plaje”, a precizat Diana Buzoianu.

Descoperirea care a declanșat controalele

Verificările ample au fost demarate după ce, luni, un rezervor de gaz cu o capacitate de 2600 de litri a fost găsit îngropat pe plaja din Năvodari. Acesta fusese amplasat ilegal de operatorul economic care administra o terasă în zonă. Rezervorul a fost avariat de un utilaj în timpul unor lucrări de pregătire a plajei pentru noul sezon.

Reprezentanții Prefecturii Constanța au anunțat marți că rezervorul subteran va fi golit și îndepărtat. Operațiunea cade în sarcina primăriei din Năvodari și a firmei care a administrat terasa. În urma incidentului, autoritățile au decis extinderea verificărilor pe toate plajele de pe litoral.