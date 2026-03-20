Scandal la Osica de Sus după interzicerea animalelor în târgul cu 85 de ani tradiție

O decizie a primăriei din Osica de Sus a pus pe jar întreaga comunitate. Cel mai mare târg săptămânal din județul Olt, cu o tradiție de 85 de ani și peste 10.000 de vizitatori în fiecare duminică, nu va mai permite comercializarea păsărilor și animalelor mici. Iar anunțul a fost urmat de un val de nemulțumiri.

Anunțul care a aprins spiritele

Totul a pornit de la o postare a administrației locale. Una care a sunat sec și direct. „Rugăm cetățenii crescători de animale și păsări să nu mai vină în târgul săptămânal din Osica de Sus cu acestea deoarece este interzisă vânzarea de animale și păsări în târg sau în apropierea acestuia. Vor fi filtre ale poliției care vor interzice intrarea mașinilor în comună în scopul comercializării de animale și păsări”, a transmis primăria.

Ei bine, reacția localnicilor nu s-a lăsat așteptată. Unul dintre ei a explodat: „Păi unde să meargă să le vândă, dacă nu la târgul de săptămână??? Bine că nu sunt, dracu, acas’, că mai făceam vreuna! Eu unul nu am nevoie să vând vreun animal sau pasăre, dar mă gândesc la cei ce se ocupa de așa ceva. Vine Paștele și, ce ziceți voi: stai să ne batem joc de fraieri, că au ieșit din iarnă cu animalele așa cum au putut, ba îi și inundă Oltețul, de nu știau săracii încotro s-o apuce, de le-a luat nutrețul apele. Voi, în loc să îi ajutați, din contră, să le asigurați strictul necesar, veniți cu poliția și jandarmeria să-i amendați sau să-i arestați, să crească bugetul mare, să fie cât mai mulți bani. Ne-a ajuns cuțitul la os!”

Alte comentarii au curs în același registru: „Cumpărați din export, că ălora nu le interzice nimeni nimic”; „Evitați târgul, cine are animale de vânzare, faceți anunțuri prin vecini. Și tot Primăria o să piardă”; „De unde vine legea asta????”; „Luați doar taxe, că de atât sunteți buni!”

De la pesta porcină la interdicție totală

Dar cum s-a ajuns aici? Târgul de la Osica de Sus este o legendă locală. Cu o suprafață de aproximativ șase hectare și o vechime de aproape 85 de ani, a fost dintotdeauna principalul punct de comerț pentru zeci de localități din jur. Numai că, în ultimii 10 ani, profilul său de târg de animale s-a erodat constant.

Totul a început cu focarele de pestă porcină africană. Atunci, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (DSVSA) Olt a interzis comercializarea porcilor și vitelor în toate târgurile din județ. Măsura nu a mai fost ridicată niciodată, fiind prelungită din cauza altor boli. Până la urmă, s-a ajuns la un compromis: în afara târgului din Osica s-a format o zonă tolerată unde comerțul cu păsări și animale mici a continuat. Doar că DSVSA a revenit cu controale, punând primăria în situația de a alege între a interzice complet accesul animalelor sau a risca închiderea întregului târg.

Primarul, între ciocan și nicovală

Iar primarul Cezar Filip pare prins la mijloc. Acesta a confirmat că înțelege argumentele autorităților sanitar-veterinare. A anunțat însă că punctul temporar de sacrificare a mieilor (o tradiție de Paște) va funcționa și anul acesta, timp de două zile: în Duminica Floriilor și în sâmbăta dinaintea Paștelui.

Un comerciant a sintetizat frustrarea generală: „Acolo de unde aduc ei carnea cu tirurile nu e pestă, numa’ la noi e“.

Dincolo de supărarea oamenilor, impactul economic este real. În fiecare duminică, comuna este tranzitată de aproximativ 3.000 de autoturisme, un flux care aduce beneficii tuturor afacerilor locale, nu doar celor din târg. Primarul se așteaptă la o scădere a numărului de vizitatori, dar speră ca lucrurile să nu se agraveze.

Ce se întâmplă cu banii din taxe

Strategia primăriei este să mențină taxele mici pentru a încuraja o ofertă diversă și un număr mare de comercianți. „Am zis că decât să vină zece și să luăm cinci mii de lei, mai bine să vină o sută să luăm tot cinci mii. Noi cheltuieli cu salarizarea nu avem în târg”, a explicat primarul.

Banii se întorc în târg.

Anual, din taxe se adună între 400.000 și 500.000 de lei, fonduri folosite exclusiv pentru modernizarea spațiului. „Anul ăsta vrem să modernizăm sala veche de brânză și să o termină pe cea pe care am început-o. Chiar astăzi am desfăcut un gard, am dezafectat o uliță care era adiacentă târgului, și acolo vrem să facem o parcare, încă o parcare. Am făcut și aleile, vrem să mai facem niște toalete… Veniturile pe care le încasăm reprezintă un capitol al bugetului separat. Adică nici din bugetul comunei să mă duc să asfaltez în târg, dar nici de la târg să mă duc să plătesc iluminat public în comună. Așa am decis”, a precizat primarul Filip.